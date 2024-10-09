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Берите смело за раз несколько пачек - внутри чистые сливки: в Роскачестве назвали лучшие марки сливочного масла

Росконтроль провел обширное исследование, целью...

dzen.ru

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Определение наилучшего сливочного масла на полках магазинов может быть затруднено из-за неясности касательно его качества и натуральности.

Для решения этой проблемы Росконтроль провел обширное исследование, целью которого было выявление самых безопасных и высококачественных брендов, чтобы предоставить потребителям точные рекомендации для выбора.

Ключевые аспекты оценки качества сливочного масла:

  • Натуральность: анализ на отсутствие в составе растительных жиров или других заменителей.
  • Свежесть: исследование на присутствие вредоносных бактерий.
  • Соответствие стандартам: оценка вкуса и общего качества продукта.

Результаты исследования Росконтроля:

Из исследованных образцов были определены наиболее достойные марки масла на сливках, к ним относятся «Вкуснотеево», «Экомилк», «Белорусское», «Азбука сыра», «Крестьянское»

Советы для потребителей по выбору сливочного масла:

  • Ингредиенты: ищите масло, содержащее только сливки и возможно небольшое добавление соли.
  • Хранение: натуральное сливочное масло имеет срок годности от 30 до 45 дней, что свидетельствует о его свежести и отсутствии консервантов.
  • Упаковка: она должна быть герметичной и защищать масло от света, что способствует сохранению его аромата и свежести.
  • Покупка у проверенных продавцов: покупайте масло в надежных сетевых магазинах, чтобы минимизировать риск приобретения подделки.
  • Внешний вид: масло должно быть однородным и иметь приятный светло-желтый цвет без посторонних включений.

Следуя этим рекомендациям, вы сможете выбрать действительно натуральное и качественное сливочное масло, которое обеспечит не только вкусовое удовольствие, но и будет полезным для здоровья. Росконтроль продолжает следить за качеством продовольственных товаров, обеспечивая российских потребителей надежной информацией для осознанных покупок.

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