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Берите смело, точно без кошатины и собачатины: в Роскачестве назвали марки колбасы без ДНК этих животных

Берите смело, точно без кошатины и собачатины: в Роскачестве назвали марки колбасы без ДНК этих животных

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Роскачество провело обширное исследование колбасы "докторская", в котором было задействовано 30 популярных брендов на российском рынке. В результате анализа было обнаружено, что в 14 брендах содержатся следы антибиотиков, в одной нашли днк лошади, в другой - днк кукурузы, еще одна колбаса содержала генетический материал сои. Однако основной вопрос исследования заключался в том, можно ли использовать название "докторская" для продуктов, не соответствующих оригинальному рецепту или стандартам ГОСТ.

Анализ колбас различных торговых марок из различных регионов показал, что большинство продуктов безопасны для потребления. Ни в одном образце не было обнаружено превышение показателей микроорганизмов, кишечной палочки, бактерий и тяжелых металлов. Однако, были выявлены проблемы с качеством маркировки и недостоверным указанием состава.

Особо выделились шесть брендов колбасы "докторская", которые признаны продуктами повышенного качества. Эти продукты соответствуют всем стандартам и требованиям качества, заявленным на упаковке и опережающему стандарту Роскачества.

Хотя безопасность продуктов была подтверждена, были выявлены некоторые проблемы с качеством и маркировкой. Например, в некоторых образцах были обнаружены остатки антибиотиков, что может указывать на нарушение сроков предубойной выдержки мяса. Единственным кейсом, где количество антибиотиков превысило допустимый уровень, была колбаса торговой марки "Губернская мясная компания".

В целом, исследование позволило развеять мифы о содержании вредных веществ в колбасе. Тем не менее, важно следить за качеством и правильностью маркировки продукции, чтобы обеспечить безопасность и удовлетворение потребностей потребителей.

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