Берите смело, точно без кошатины и собачатины: в Роскачестве назвали марки колбас без ДНК этих животных

Роскачество провело обширное исследование колбасы с маркировкой "докторская", в рамках которого были проанализированы продукты 30 популярных брендов на российском рынке.

В ходе исследования выявлено, что в 14 из них были обнаружены следы антибиотиков, в одной была выявлена ДНК лошади, в другой - ДНК кукурузы, а также генетический материал сои. Однако ключевым вопросом стало использование наименования "докторская" для продуктов, не отвечающих оригинальному рецепту или стандартам ГОСТ.

Анализ колбас различных торговых марок из разных регионов продемонстрировал, что большинство из них безопасны для употребления. В ни одном образце не было обнаружено превышений содержания микроорганизмов, кишечной палочки, бактерий или тяжелых металлов. Однако, были выявлены проблемы с четкостью маркировки и достоверностью указания состава.

Из всего списка выделились шесть брендов колбасы "докторская", которые признаны продуктами высокого качества, соответствующими всем стандартам и требованиям, заявленным на упаковке, а также превосходящим стандарты Роскачества.

Хотя безопасность продуктов была подтверждена, выявлены некоторые проблемы с качеством и информированием потребителей. Например, в нескольких образцах были обнаружены остатки антибиотиков, что может указывать на несоблюдение сроков предубойной выдержки мяса. Единственным случаем превышения уровня антибиотиков был образец колбасы от "Губернской мясной компании".

Исследование позволило развеять мифы о содержании вредных веществ в колбасе, однако необходимо тщательно следить за качеством и правильностью маркировки, чтобы гарантировать безопасность и удовлетворение запросов потребителей.