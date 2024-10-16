Новости России
· 16+ · Ульяна Сенько

Берите смело сразу несколько пачек - внутри чистые сливки: в Роскачестве выявили лучшие марки сливочного масла

Чтобы помочь покупателям сделать правильный выб...

YouTube

Подписаться в Telegram

Сливочное масло – один из самых популярных продуктов на российском столе, но его качество часто вызывает сомнения у потребителей. Чтобы помочь покупателям сделать правильный выбор, Росконтроль провел масштабное исследование, проверив различные бренды масла на натуральность, свежесть и соответствие стандартам качества.

Результаты анализа показали, какие марки заслуживают доверия, а какие могут разочаровать.

Что проверяли эксперты?

Основные критерии оценки сливочного масла включали:

  • Натуральность. Масло должно быть изготовлено исключительно из сливок, без добавления растительных жиров или говяжьего жира, что нередко используют недобросовестные производители.
  • Свежесть. Проверялась продукция на наличие вредных микроорганизмов, которые могут снижать качество продукта и представлять риск для здоровья.
  • Вкус и соответствие стандартам. Масло оценивали на соответствие принятым нормам вкуса и качества, что позволяет определить его пригодность для ежедневного употребления.

Результаты исследования: лучшие бренды сливочного масла

По итогам проверки были выделены безопасные и качественные марки, которые можно с уверенностью выбирать на полках магазинов.

Масло 82,5% жирности:

  • «Вкуснотеево» — высокие оценки за натуральность и приятный вкус.
  • Valuiki «Традиционное» — соответствует всем стандартам качества.
  • «Экомилк» — известен своим натуральным составом и свежестью.
  • «Белорусское» «Традиционное» — пользуется популярностью благодаря натуральности и соответствию строгим нормам.

Масло 72,5% жирности:

  • «Азбука сыра» «Крестьянское» — получило высокие оценки за вкус и качество.
  • «Вологодское лето» «Крестьянское» — славится своим традиционным составом и натуральностью.

Как правильно выбирать сливочное масло: советы от экспертов

Чтобы быть уверенным в качестве сливочного масла, важно следовать нескольким рекомендациям:

  • Изучайте состав. Настоящее сливочное масло должно содержать только сливки, молоко и соль. Избегайте продуктов, в составе которых есть растительные жиры — это указывает на возможную подделку или низкое качество.
  • Обращайте внимание на срок годности. Натуральное сливочное масло обычно хранится не более 30-45 дней. Более длительный срок хранения может говорить о наличии консервантов.
  • Проверяйте упаковку. Упаковка должна быть герметичной и непроницаемой для света, так как свет и воздух могут негативно повлиять на качество продукта, приводя к окислению и потере полезных свойств.
  • Покупайте у проверенных производителей. В крупных сетевых магазинах шансы найти оригинальный и качественный продукт выше, чем на небольших рынках, где чаще встречаются подделки.
  • Оценивайте внешний вид. Хорошее масло должно иметь однородную структуру, характерный сливочный цвет и не содержать посторонних включений.

Почему качество сливочного масла так важно?

Выбор натурального и качественного сливочного масла — это не только вопрос вкуса, но и здоровья. Продукты, содержащие добавки в виде растительных жиров, могут негативно сказываться на работе организма, особенно если потреблять их регулярно. Поэтому важно быть внимательным к составу и выбирать проверенные марки.

Итоги исследования: как сделать правильный выбор?

Росконтроль показал, что на рынке представлено как качественное, так и не соответствующее стандартам сливочное масло. Следуя рекомендациям по выбору и обращая внимание на результаты независимых исследований, вы сможете обеспечить свою семью качественным и полезным продуктом.

Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Гид по скидкам Казани

день назад

Есть кашу на завтрак - недостаточно: эксперты из Казани показали, что на самом деле нужно для здорового образа жизни

Гид по скидкам Казани

день назад

Хватит гуглить симптомы: казанские врачи рассказали, когда необходимо своевременно обращаться к специалистам

служба поморить тараканов в москве

Новости Татарстана

день назад

2 человека сгорели заживо в ДТП на трассе Казань-Оренбург

Интересное в Казани

2 дня назад

Скрытая угроза: что нужно знать о кисте зуба и как её вылечить

фотосессия лав стори в Краснодаре

Новости Татарстана

день назад

9-летний мальчик поджёг школу № 62 в Челнах

Новости Казани

11 часов назад

В Московский зоопарк из Казани привезли медведя после жалоб зоозащитников

Новости Казани

день назад

В Казани 16 октября проверят системы оповещения населения

Новости Казани

7 часов назад

В Казани хотят ввести новые ограничения на движение и парковку авто

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане 15 октября поезд сошел с рельсов
Лонгриды
день назад

«Нормальные люди всегда будут хотеть иметь детей»: депутаты о законопроекте по запрету пропаганды чайлдфри

Депутаты Госсовета РТ прокомментировали запрет ...

Новости Татарстана

5 часов назад

Т2 и Московская биржа будут совместно улучшать финансовые сервисы для россиян

Гид по скидкам Казани

день назад

Последний рывок и в пляс! Показываем, как казанцы будут праздновать новогодние корпоративы 2024-2025

Новости Татарстана

6 часов назад

В ВТБ назвали сроки начала эры открытого банкинга

Новости Татарстана

7 часов назад

В Алексеевском районе в ДТП пострадал человек, один умер
По требованию прокуратуры в Ленино-Кокушкино за...
Новости Казани
10 часов назад

По требованию прокуратуры в Ленино-Кокушкино закрылся колледж

Новости Татарстана

7 часов назад

В Татарстане 17 октября ожидаются туман и гололед

Новости Татарстана

7 часов назад

ВТБ показал новые операции в цифровых рублях

Новости Казани

8 часов назад

Казань — Нижний Новгород могут связать новые поезда
Технологии Big Data помогают зарабатывать клиен...
Новости России
5 дней назад

Технологии Big Data помогают зарабатывать клиентам ВТБ