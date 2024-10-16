Берите смело сразу несколько пачек - внутри чистые сливки: в Роскачестве выявили лучшие марки сливочного масла

Сливочное масло – один из самых популярных продуктов на российском столе, но его качество часто вызывает сомнения у потребителей. Чтобы помочь покупателям сделать правильный выбор, Росконтроль провел масштабное исследование, проверив различные бренды масла на натуральность, свежесть и соответствие стандартам качества.

Результаты анализа показали, какие марки заслуживают доверия, а какие могут разочаровать.

Что проверяли эксперты?

Основные критерии оценки сливочного масла включали:

Натуральность. Масло должно быть изготовлено исключительно из сливок, без добавления растительных жиров или говяжьего жира, что нередко используют недобросовестные производители.

Свежесть. Проверялась продукция на наличие вредных микроорганизмов, которые могут снижать качество продукта и представлять риск для здоровья.

Вкус и соответствие стандартам. Масло оценивали на соответствие принятым нормам вкуса и качества, что позволяет определить его пригодность для ежедневного употребления.

Результаты исследования: лучшие бренды сливочного масла

По итогам проверки были выделены безопасные и качественные марки, которые можно с уверенностью выбирать на полках магазинов.

Масло 82,5% жирности:

«Вкуснотеево» — высокие оценки за натуральность и приятный вкус.

Valuiki «Традиционное» — соответствует всем стандартам качества.

«Экомилк» — известен своим натуральным составом и свежестью.

«Белорусское» «Традиционное» — пользуется популярностью благодаря натуральности и соответствию строгим нормам.

Масло 72,5% жирности:

«Азбука сыра» «Крестьянское» — получило высокие оценки за вкус и качество.

«Вологодское лето» «Крестьянское» — славится своим традиционным составом и натуральностью.

Как правильно выбирать сливочное масло: советы от экспертов

Чтобы быть уверенным в качестве сливочного масла, важно следовать нескольким рекомендациям:

Изучайте состав. Настоящее сливочное масло должно содержать только сливки, молоко и соль. Избегайте продуктов, в составе которых есть растительные жиры — это указывает на возможную подделку или низкое качество.

Обращайте внимание на срок годности. Натуральное сливочное масло обычно хранится не более 30-45 дней. Более длительный срок хранения может говорить о наличии консервантов.

Проверяйте упаковку. Упаковка должна быть герметичной и непроницаемой для света, так как свет и воздух могут негативно повлиять на качество продукта, приводя к окислению и потере полезных свойств.

Покупайте у проверенных производителей. В крупных сетевых магазинах шансы найти оригинальный и качественный продукт выше, чем на небольших рынках, где чаще встречаются подделки.

Оценивайте внешний вид. Хорошее масло должно иметь однородную структуру, характерный сливочный цвет и не содержать посторонних включений.

Почему качество сливочного масла так важно?

Выбор натурального и качественного сливочного масла — это не только вопрос вкуса, но и здоровья. Продукты, содержащие добавки в виде растительных жиров, могут негативно сказываться на работе организма, особенно если потреблять их регулярно. Поэтому важно быть внимательным к составу и выбирать проверенные марки.

Итоги исследования: как сделать правильный выбор?

Росконтроль показал, что на рынке представлено как качественное, так и не соответствующее стандартам сливочное масло. Следуя рекомендациям по выбору и обращая внимание на результаты независимых исследований, вы сможете обеспечить свою семью качественным и полезным продуктом.