Частые вопросы о подлинности и качестве сливочного масла заставили Росконтроль провести исследование брендов, представленных на рынке. Целью исследования было создание списка проверенных производителей для информирования потребителей.

Как проводилась оценка:

Натуральность: отсутствие растительных и животных жиров.

Свежесть: исключение вредных микроорганизмов.

Соответствие стандартам: соответствие установленным критериям качества.

Открытия исследования:

В результате были выявлены рекомендуемые марки сливочного масла:

«Вкуснотеево»

«Valuiki Традиционное»

«Экомилк»

«Вологодское лето Крестьянское»

Руководство по выбору натурального масла:

Состав: ищите продукты, содержащие только сливки, молоко, и возможно соль.

Срок годности: не должен превышать 30-45 дней для поддержания свежести.

Упаковка: должна быть герметичной и не пропускать свет.

Достоверность продавца: покупайте в проверенных крупных ретейлерах.

Внешний вид: масло должно быть однородным и сливочного цвета, без посторонних элементов.

Росконтроль подтвердил, что рынок предлагает надежные и качественные варианты сливочного масла. Следуя вышеуказанным советам, вы можете быть уверены в выборе продукта, который не только вкусен, но и безопасен для здоровья.