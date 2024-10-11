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Берите смело сразу несколько пачек - внутри чистые сливки: Роскачество озвучило лучшие марки сливочного масла

Частые вопросы о подлинности и качестве сливочн...

done-right.ru

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Частые вопросы о подлинности и качестве сливочного масла заставили Росконтроль провести исследование брендов, представленных на рынке. Целью исследования было создание списка проверенных производителей для информирования потребителей.

Как проводилась оценка:

  • Натуральность: отсутствие растительных и животных жиров.
  • Свежесть: исключение вредных микроорганизмов.
  • Соответствие стандартам: соответствие установленным критериям качества.

Открытия исследования:

В результате были выявлены рекомендуемые марки сливочного масла:

  • «Вкуснотеево»
  • «Valuiki Традиционное»
  • «Экомилк»
  • «Вологодское лето Крестьянское»

Руководство по выбору натурального масла:

  • Состав: ищите продукты, содержащие только сливки, молоко, и возможно соль.
  • Срок годности: не должен превышать 30-45 дней для поддержания свежести.
  • Упаковка: должна быть герметичной и не пропускать свет.
  • Достоверность продавца: покупайте в проверенных крупных ретейлерах.
  • Внешний вид: масло должно быть однородным и сливочного цвета, без посторонних элементов.

Росконтроль подтвердил, что рынок предлагает надежные и качественные варианты сливочного масла. Следуя вышеуказанным советам, вы можете быть уверены в выборе продукта, который не только вкусен, но и безопасен для здоровья.

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