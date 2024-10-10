Новости России
· 16+ · Ульяна Сенько

Берите смело сразу несколько пачек - внутри чистые сливки: Роскачество назвало лучшие марки сливочного масла

Чтобы помочь покупателям выбрать нечто действит...

pinterest.com

Подписаться в Telegram

На полках супермаркетов можно найти широкий ассортимент сливочного масла, и многим покупателям бывает сложно сделать правильный выбор.

Особенно актуальны вопросы о натуральности и свежести продукта, так как некоторые производители могут добавлять заменители жиров, что негативно сказывается на качестве масла. Чтобы помочь покупателям выбрать нечто действительно стоящее, Росконтроль провел исследование, целью которого было определить наиболее безопасные и высококачественные бренды сливочного масла.

Основные критерии оценки масла

Росконтроль оценивал образцы сливочного масла по нескольким важным параметрам:

1. Натуральность. Основа состава должна состоять только из молочных компонентов, без добавления растительных жиров и других заменителей сливок.

2. Свежесть. Оценивалась безопасность масла с точки зрения наличия вредных бактерий и микроорганизмов.

3. Соответствие стандартам. Важным моментом было проверить, насколько продукт соответствует нормам качества, включая его вкус, аромат и текстуру.

Итоги исследования

По результатам анализа, Росконтроль выделил несколько брендов, которые отвечают всем стандартам качества. Среди наиболее безопасных и натуральных марок оказались:

- «Вкуснотеево»
- «Экомилк»
- «Белорусское»
- «Азбука сыра»
- «Крестьянское»

Эти продукты были успешно проверены на свежесть и натуральность и не содержат заменителей жиров, соответствуя высоким требованиям к вкусовым качествам.

Рекомендации по выбору сливочного масла от экспертов

Чтобы избежать ошибок при покупке масла на сливках, следуйте нескольким простым правилам:

- Изучите состав. Настоящее сливочное масло должно содержать только сливки и, возможно, немного соли. Избегайте продуктов с растительными жирами и консервантами.

- Обратите внимание на срок годности. Натуральное масло обычно имеет срок хранения от 30 до 45 дней. Если срок значительно превышен, это может указывать на наличие консервантов.

- Оцените упаковку. Качественное масло должно быть упаковано в герметичную, светонепроницаемую упаковку, чтобы сохранить его свежесть и аромат.

- Покупайте в надежных магазинах. Выбор крупных сетевых супермаркетов или проверенных производителей снижает вероятность покупки подделки.

- Обратите внимание на внешний вид. Качественное масло должно иметь однородную текстуру, светлый желтый цвет и быть свободным от посторонних включений или пятен.

Выбор качественного сливочного масла — это не просто вопрос вкуса, но и внимание к своему здоровью. Исследования Росконтроля показывают, что на рынке есть достойные бренды, которым можно доверять. Следуя рекомендациям по выбору масла, вы сможете наслаждаться натуральным и вкусным продуктом, который благоприятно скажется на вашем самочувствии. Росконтроль продолжает следить за качеством продуктов питания, предоставляя потребителям актуальную информацию для осознанных решений.

Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Гид по скидкам Казани

день назад

Есть кашу на завтрак - недостаточно: эксперты из Казани показали, что на самом деле нужно для здорового образа жизни

Гид по скидкам Казани

день назад

Мамы Казани выбирают: рассказываем, чем занять непоседу с пользой

как обработать книги от клопов

Новости Татарстана

день назад

Гидрометцентр РТ рассказал, когда выпадет первый снег

Новости России

3 дня назад

ВТБ объединит близких в «Семейном банке»

ремонт смесителя с термостатом в Москве

Новости Казани

10 часов назад

В Казани появятся небоскребы до 99 метров

Новости Татарстана

день назад

Власти Татарстана хотят забирать квартиры у уехавших россиян

Новости Казани

день назад

В Казани 9 октября обвиняемый сбежал из зала суда

Новости Казани

день назад

В Казани 30-летний обвиняемый сбежал из зала суда

Новости Казани

день назад

В Казани старшеклассники тушат горящие контейнеры
Новости Казани
7 часов назад

Стало известно, где поймали мужчину, который совершил побег из казанского суда

Не так давно говорилось, что 30-летний Станисла...

Новости Казани

5 часов назад

В Казани автобус влетел в столб, чтобы не сбить девочку

Важное в РТ

день назад

В сети АЗС «IRBIS» теперь можно воспользоваться бонусами СберСпасибо

Новости Казани

6 часов назад

В Казани эвакуировали ТЦ «Мега»

Новости Казани

7 часов назад

В Казани судят лжериелтора за обман граждан на 2,5 млн рублей
В Казани ограничат движение транспорта и закрою...
Новости Казани
8 часов назад

В Казани ограничат движение транспорта и закроют парковку на улицу Пушкина

Новости Казани

8 часов назад

С 10 октября начались общественные обсуждения по канатной дороге через Казанку

Новости Казани

9 часов назад

В Казани 10 октября около озера Средний Кабан нашли старый снаряд

Новости Казани

11 часов назад

В Казани открыли новую парковку возле детского парка «Елмай»
Новости России
6 дней назад

Билеты в парке аттракционов в Удмуртии можно оплатить бонусами Спасибо