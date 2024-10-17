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Берите смело сразу несколько пачек - внутри чистые сливки: эксперты Роскачества назвали лучшие марки сливочного масла

В современном мире потребители все чаще задумыв...

ns.arriah.ru

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В современном мире потребители все чаще задумываются не только о вкусе продуктов, но и о их качестве. Особенно это касается сливочного масла, к которому предъявляются высокие требования.

Чтобы помочь покупателям разобраться, какое масло заслуживает доверия, Росконтроль провел исследование, проверив популярные марки, представленные на российском рынке. В результате удалось определить лучшие бренды и выявить важные рекомендации по выбору.

Как оценивали качество масла?

Специалисты Росконтроля тестировали сливочное масло по трем основным параметрам:

  • Натуральность состава. Проверялось, есть ли в продукте растительные жиры или иные нежелательные добавки. Для качественного сливочного масла допускаются только натуральные ингредиенты — сливки или молоко.
  • Свежесть и безопасность. Проводились микробиологические тесты, чтобы исключить наличие вредных микроорганизмов и удостовериться в безопасности продукта.
  • Соответствие стандартам качества. Эксперты оценивали вкус, текстуру и внешний вид продукта, проверяли, соответствует ли он заявленным стандартам.

Топ-5 лучших брендов по результатам проверки

По итогам исследования несколько брендов продемонстрировали высокие результаты и были признаны лучшими:

Категория масла 82,5% жирности:

«Вкуснотеево» — продукт получил наивысшие оценки за натуральный состав, отсутствие заменителей и отличный вкус.

Valuiki «Традиционное» — отличается стабильным качеством и соответствует высоким стандартам.

«Экомилк» и «Белорусское «Традиционное» — оба бренда показали хорошие результаты по всем критериям, включая безопасность и вкусовые характеристики.

Категория масла 72,5% жирности:

«Азбука сыра» «Крестьянское» и «Вологодское лето Крестьянское» — показали высокие результаты по качеству, натуральности и безопасности, что делает их надежным выбором.

Дополнительные советы по хранению и использованию

  • Хранение. Держите масло в холодильнике в оригинальной упаковке или в герметичном контейнере, чтобы оно не впитывало посторонние запахи и не теряло своих полезных свойств.
  • Не замораживайте. Замораживание может привести к изменению текстуры и ухудшению вкусовых качеств продукта.
  • Обращайте внимание на сертификаты. Масло с отметками о прохождении сертификации и проверке качества обычно имеет повышенные гарантии безопасности.

Почему важно выбирать качественное сливочное масло?

Сливочное масло — это продукт, который многие употребляют ежедневно. Оно содержит полезные жиры, витамины и другие необходимые вещества. Качественное масло помогает поддерживать здоровье, а вот продукты с добавлением заменителей могут негативно влиять на организм, особенно на работу сердечно-сосудистой системы.

Заботьтесь о своем выборе и доверяйте проверенным брендам

Исследование Росконтроля предоставляет потребителям важную информацию для осознанного выбора. Подбирайте масло, исходя из рекомендаций экспертов, чтобы обеспечить свою семью качественным продуктом. Ответственный подход к выбору сливочного масла — это шаг к сохранению здоровья и отличного вкуса ваших блюд.

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