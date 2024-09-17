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Берите и не бойтесь – Росконтроль сказал, какое молоко на прилавках лучшее

Специалисты Росконтроля провели масштабную пров...

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Пастеризованное молоко — один из самых распространенных продуктов на прилавках российских магазинов. Его выбирают миллионы россиян, и для многих качество этого продукта играет ключевую роль.

Специалисты Росконтроля провели масштабную проверку известных торговых марок, чтобы выяснить, какие бренды предлагают качественное и безопасное молоко, а какие лучше избегать. Результаты исследования и рейтинг брендов были опубликованы PRIMPRESS.

Как проходила проверка?

Для анализа были выбраны образцы молока популярных марок, которые можно найти в магазинах по всей стране. Эксперты проверили продукцию по нескольким важным критериям, среди которых:

  • Пищевая ценность: содержание белков, жиров, углеводов и их соответствие заявленным на упаковке значениям;
  • Качество: оценка органолептических свойств — вкуса, запаха, консистенции;
  • Натуральность сырья: проверка на наличие искусственных добавок и консервантов;
  • Безопасность: отсутствие вредных микроорганизмов и загрязняющих веществ.

Каждый образец молока оценивался по бальной системе, и итоговый рейтинг был сформирован на основании этих показателей.

Лучшие марки молока

В результате проверки более 10 брендов набрали свыше 7 баллов, что свидетельствует о высоком качестве их продукции. Вот лучшие марки молока, которые заслужили признание экспертов Росконтроля:

  • «Простоквашино»
  • «Вкуснотеево»
  • «Экомилк»
  • «Село Зеленое»
  • «Ашан»
  • «Зеленая линия / Маркет Перекресток»
  • Globus
  • «Валио»
  • «Домик в деревне»
  • «Молоко нашей дойки»
  • «Асеньевская ферма»
  • «Вологжанка»
  • «Сарафаново»
  • Billa
  • «Красная цена»

Эти бренды показали отличные результаты по всем критериям. Их продукция не только безопасна, но и соответствует высоким стандартам пищевой ценности и качества.

Бренды, которых стоит избегать

Помимо положительных результатов, эксперты выявили и несколько марок, которые не прошли проверку. В список продуктов, которые специалисты не рекомендуют к покупке, попали 18 брендов молока. Хотя конкретные названия этих брендов не были озвучены в отчете PRIMPRESS, результаты проверки призваны привлечь внимание покупателей к необходимости внимательного выбора продукции на прилавках.

Как выбрать качественное молоко?

На фоне проверки стоит помнить несколько советов по выбору молока:

  • Изучайте состав. В качественном пастеризованном молоке не должно быть консервантов и искусственных добавок.
  • Проверяйте срок годности. Пастеризованное молоко хранится недолго, поэтому выбирайте свежие продукты.
  • Обратите внимание на производителя. Бренды, попавшие в топ Росконтроля, зарекомендовали себя как производители качественной продукции.

Рейтинг пастеризованного молока, составленный Росконтролем, помогает потребителям сделать осознанный выбор при покупке. Проверенные бренды предлагают продукцию высокого качества, которая безопасна и полезна для здоровья. Выбирайте товары из списка лучших и избегайте тех марок, которые не прошли проверку, чтобы быть уверенными в безопасности и качестве продуктов, которые вы покупаете для своей семьи.

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