Берите и не бойтесь – Росконтроль сказал, какое молоко на прилавках лучшее
vk.com
Пастеризованное молоко — один из самых распространенных продуктов на прилавках российских магазинов. Его выбирают миллионы россиян, и для многих качество этого продукта играет ключевую роль.
Специалисты Росконтроля провели масштабную проверку известных торговых марок, чтобы выяснить, какие бренды предлагают качественное и безопасное молоко, а какие лучше избегать. Результаты исследования и рейтинг брендов были опубликованы PRIMPRESS.
Как проходила проверка?
Для анализа были выбраны образцы молока популярных марок, которые можно найти в магазинах по всей стране. Эксперты проверили продукцию по нескольким важным критериям, среди которых:
- Пищевая ценность: содержание белков, жиров, углеводов и их соответствие заявленным на упаковке значениям;
- Качество: оценка органолептических свойств — вкуса, запаха, консистенции;
- Натуральность сырья: проверка на наличие искусственных добавок и консервантов;
- Безопасность: отсутствие вредных микроорганизмов и загрязняющих веществ.
Каждый образец молока оценивался по бальной системе, и итоговый рейтинг был сформирован на основании этих показателей.
Лучшие марки молока
В результате проверки более 10 брендов набрали свыше 7 баллов, что свидетельствует о высоком качестве их продукции. Вот лучшие марки молока, которые заслужили признание экспертов Росконтроля:
- «Простоквашино»
- «Вкуснотеево»
- «Экомилк»
- «Село Зеленое»
- «Ашан»
- «Зеленая линия / Маркет Перекресток»
- Globus
- «Валио»
- «Домик в деревне»
- «Молоко нашей дойки»
- «Асеньевская ферма»
- «Вологжанка»
- «Сарафаново»
- Billa
- «Красная цена»
Эти бренды показали отличные результаты по всем критериям. Их продукция не только безопасна, но и соответствует высоким стандартам пищевой ценности и качества.
Бренды, которых стоит избегать
Помимо положительных результатов, эксперты выявили и несколько марок, которые не прошли проверку. В список продуктов, которые специалисты не рекомендуют к покупке, попали 18 брендов молока. Хотя конкретные названия этих брендов не были озвучены в отчете PRIMPRESS, результаты проверки призваны привлечь внимание покупателей к необходимости внимательного выбора продукции на прилавках.
Как выбрать качественное молоко?
На фоне проверки стоит помнить несколько советов по выбору молока:
- Изучайте состав. В качественном пастеризованном молоке не должно быть консервантов и искусственных добавок.
- Проверяйте срок годности. Пастеризованное молоко хранится недолго, поэтому выбирайте свежие продукты.
- Обратите внимание на производителя. Бренды, попавшие в топ Росконтроля, зарекомендовали себя как производители качественной продукции.
Рейтинг пастеризованного молока, составленный Росконтролем, помогает потребителям сделать осознанный выбор при покупке. Проверенные бренды предлагают продукцию высокого качества, которая безопасна и полезна для здоровья. Выбирайте товары из списка лучших и избегайте тех марок, которые не прошли проверку, чтобы быть уверенными в безопасности и качестве продуктов, которые вы покупаете для своей семьи.
Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань