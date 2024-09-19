Берите и не бойтесь – Росконтроль назвал лучшее молоко на прилавках магазинов

Специалисты Росконтроля провели масштабную проверку пастеризованного молока, представленного на полках российских магазинов.

В ходе исследования были проанализированы различные аспекты продукта, такие как пищевая ценность, качество сырья и безопасность для потребителей. По результатам проверки составлен рейтинг лучших брендов, а также список производителей, продукцию которых эксперты не рекомендуют к покупке.

Как проводилась проверка?

Для проверки специалисты отобрали образцы популярных марок пастеризованного молока, которые можно найти в магазинах по всей стране. Исследование включало проверку сразу по нескольким критериям:

Пищевая ценность — соответствие нормам содержания белков, жиров, углеводов.

Качество продукта — натуральность используемых ингредиентов.

Безопасность — отсутствие вредных примесей, микробиологических рисков и других отклонений от стандартов.

Лучшие бренды пастеризованного молока

Подведя итоги проверки, эксперты составили рейтинг продукции, которая показала высокие результаты по всем критериям. В список лучших вошли более 10 брендов, продукция которых набрала свыше 7 баллов при тестировании. Среди них:

«Простоквашино»

«Вкуснотеево»

«Экомилк»

«Село Зеленое»

«Ашан»

«Зеленая линия / Маркет Перекресток»

Globus

«Валио»

«Домик в деревне»

«Молоко нашей дойки»

«Асеньевская ферма»

«Вологжанка»

«Сарафаново»

Billa

«Красная цена»

Эти бренды прошли проверку на соответствие всем требованиям Росконтроля и получили высокие оценки за качество и безопасность продукции. Если вы ищете пастеризованное молоко, которое можно употреблять без опасений за свое здоровье, обращайте внимание на продукцию из этого списка.

Бренды, не прошедшие проверку

Помимо лучших образцов, эксперты также выявили продукцию, которая не соответствует стандартам качества. В список вошли 18 брендов пастеризованного молока, которые специалисты Росконтроля не рекомендуют к покупке. Причины могут варьироваться от низкого качества сырья до наличия потенциально вредных примесей. Однако конкретные названия этих брендов не были указаны в отчете для широкой общественности.

Почему это важно для потребителей?

Выбор качественного молока напрямую влияет на здоровье и самочувствие. Продукт, который не соответствует стандартам, может содержать бактерии или вредные вещества, способные вызвать проблемы с пищеварением или даже более серьезные заболевания. Пастеризованное молоко проходит термическую обработку для уничтожения патогенов, но если производство нарушает правила, конечный продукт может представлять угрозу для здоровья.

Регулярные проверки Росконтроля помогают потребителям ориентироваться в широком ассортименте продукции и выбирать только безопасные и качественные товары.

Как сделать правильный выбор?

Покупателям стоит обратить внимание на бренды, прошедшие проверку Росконтроля, и следовать нескольким простым правилам:

Читать этикетку. Обратите внимание на состав и срок годности продукта.

Покупать в проверенных магазинах. Продукция, прошедшая проверку и сертификацию, чаще всего доступна в крупных розничных сетях.

Оценивать внешний вид упаковки. Важно, чтобы упаковка была герметичной, без повреждений или следов вскрытия.

Проверка пастеризованного молока от Росконтроля показала, что на рынке есть как качественные продукты, которые безопасны для употребления, так и товары, не соответствующие стандартам. Выбирая молоко для себя и своей семьи, обращайте внимание на рейтинги проверенных брендов, чтобы быть уверенными в качестве продукта.

