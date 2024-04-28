Бензин становится дороже золота: на АЗС в России резко подорожало топливо

Весна 2024 года в России началась с ощутимого подорожания топливных цен, что подтвердило аналитические прогнозы и выставило новые вызовы перед экономикой страны.

Причиной такого повышения стали атаки на крупнейшие нефтеперерабатывающие заводы, включая Рязанский, Куйбышевский, Сызранский и Нижегородский. Их производственные мощности серьезно пострадали в результате воздушных и дроновых атак, что неизбежно сказалось на объемах выпускаемого топлива.

Причины роста цен

Сезонное увеличение спроса: Наступление весны традиционно сопровождается ростом потребности в топливе, особенно в аграрном секторе, что естественным образом приводит к повышению цен. Инфляция: Стабильное увеличение общенациональной инфляции также влияет на стоимость топлива, делая его дороже для конечного потребителя.

Аналитики предостерегают, что в ближайшее время цены могут вырасти еще на 10%, что усугубит экономическую ситуацию в стране.