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Бензин становится дороже золота: на АЗС сегодня резко подорожало топливо

Бензин становится дороже золота: на АЗС сегодня резко подорожало топливо

mirtesen.ru

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Весна 2024 года в России началась с роста цен на топливо, что соответствует прогнозам аналитиков. Это увеличение стоимости особенно ощутимо в Сызрани и связано с атаками на нефтеперерабатывающие заводы страны.

Динамика цен на топливо:

  • Аи-95: Цена возросла с 52,99 до 53,59 рубля за литр.
  • Аи-92: Увеличение стоимости с 48,74 до 48,94 рубля за литр.
  • Дизель: Стоимость выросла с 60,74 до 61,34 рубля за литр.

Повышение цен произошло на фоне повреждений Рязанского, Куйбышевского, Сызранского и Нижегородского нефтеперерабатывающих заводов, вызванных ударами беспилотников и воздушными атаками. Эти события затронули производственные мощности, что спровоцировало снижение объемов выпуска бензина и, как следствие, повышение его цены на рынке.

Дополнительные факторы, влияющие на цены:

  • Сезонные изменения спроса на топливо.
  • Общенациональная инфляция.

Эксперты предвидят дальнейшее увеличение стоимости бензина и дизеля, которое может достигнуть до 10% в ближайшем будущем. Это поднимает значительные опасения по поводу возможного давления на российскую экономику и усиления инфляции, что может ухудшить финансовое положение как отдельных граждан, так и бизнеса в целом.

Важно внимательно следить за экономической ситуацией в стране и потенциальными решениями правительства по стабилизации цен на топливный рынок.

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