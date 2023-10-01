«Бензин начнут выдавать по талонам? АЗС»: в Правительстве заявили о госрегулировании цен на топливо

В правительстве России рассчитывают, что в ближайшее время розничные цены на топливо в регионах снизятся. В противном случае, для регулирования ситуации, кабинет министров намерен принять жесткие меры. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак на совещании с представителями нефтяных компаний по внутреннему рынку нефтепродуктов, как сообщает пресс-служба правительства.

«Из-за запрета на экспорт бензина и дизельного топлива мы наблюдаем снижение цен на бирже. Мы ожидаем, что эта тенденция приведет к снижению цен на розничный и оптовый сегменты, что будет положительным для сельскохозяйственных предприятий. Однако рост цен в данной ситуации неприемлем. Если ситуация не изменится, будут приняты регуляторные меры, аналогичные тем, которые сейчас действуют на рынке удобрений», — предупредил заместитель председателя правительства.

Александр Новак также поручил принять срочные меры по снижению цен на топливо у независимых продавцов и на АЗС нефтяных компаний. Он также подчеркнул необходимость согласовывать цены в мелком опте с крупнооптовыми, учитывая транспортные расходы. При этом требуется сохранить достаточный объем продаж на бирже, чтобы достичь баланса спроса и предложения на внутреннем рынке.