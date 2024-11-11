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Белоусов подписал приказ, касающийся мужчин от 18 до 30 лет: кому приготовиться?

В РФ началась осенняя призывная кампания, в ход...

dzen.ru

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В РФ началась осенняя призывная кампания, в ходе которой на службу будут призваны 133 000 граждан.

Министр обороны РФ Андрей Белоусов подписал соответствующий приказ, исполняя указ президента Владимира Путина No822 от 30 сентября 2024 года. Кампания продлится с октября по декабрь, охватывая мужчин в возрасте от 18 до 30 лет, не состоящих в запасе, сообщает Lenta.ru.

Основные положения осеннего призыва текущего года

Призыв стартовал 1 октября и завершится 31 декабря. По данным Генерального штаба, условия службы остаются прежними: срок службы по призыву не меняется, что ранее подтвердил генерал-полковник Евгений Бурдинский, начальник главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба. Это решение призвано обеспечить предсказуемость и стабильность для будущих военнослужащих и их семей.

Увольнение отслуживших и ротация состава

Наряду с призывом новых солдат, приказ также включает положения об увольнении тех, кто уже завершил срок службы. Такая ротация позволяет армии поддерживать численность и боеготовность, а также выполнять обязательства перед теми, кто отслужил установленные сроки.

Прозрачность и информационная поддержка

В ходе кампании особое внимание уделяется информированию призывников и их семей. Военкоматы активно взаимодействуют с новобранцами, предоставляя всю необходимую информацию о правах и обязанностях. Министерство обороны сообщает, что процесс организован таким образом, чтобы снизить возможные беспокойства среди молодых людей и их родственников.

Значение осеннего призыва для страны

Текущий осенний призыв поддерживает стабильный уровень численности армии в условиях международной нестабильности. Обеспечение обновления состава служит укреплению обороноспособности и безопасности страны. Ожидается, что призыв 2024 года станет важным этапом в сохранении боеготовности армии России.

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