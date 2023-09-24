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Бастрыкин потребовал завести уголовное дело после надругательств над 10-летним мальчиком в российском интернате

Бастрыкин потребовал завести уголовное дело после надругательств над 10-летним мальчиком в российском интернате

vladimir.mk.ru

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Глава Следственного комитета России, Александр Бастрыкин, поручил возбудить уголовное дело по факту насилии над 10-летним мальчиком в интернате Калининградской области. Как отмечается в сообщении, опубликованном в телеграм-канале "Калининградский Следком", проводится проверка инцидента СК России по Калининградской области.

Александр Бастрыкин также дал указание и.о. руководителю регионального Следственного комитета Евгению Козырецкому представить отчет о текущем ходе и результате расследования уголовного дела.

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