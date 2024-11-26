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Банки в прибыли: Набиуллина сделала важное заявление о возможности заморозки вкладов россиян

Недавние заявления о вероятной заморозке банков...

zr.ru

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Недавние заявления о вероятной заморозке банковских вкладов россиян вызвали широкий резонанс.

Вопрос о возможных ограничениях на снятие средств обсуждался на различных уровнях, но представители Центробанка, Госдумы и ведущие экономисты опровергли подобные сценарии, назвав их несостоятельными. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина и другие эксперты заверили граждан в устойчивости финансовой системы страны и невозможности такого развития событий, сообщает РБК.

Что произошло?

В начале ноября директор Института социально-экономических исследований Алексей Зубец заявил, что снижение ключевой ставки может привести к ограничению снятия средств с банковских вкладов. По его мнению, это необходимо для предотвращения «бешеной инфляции», вызванной массовым изъятием средств с депозитов.

Однако эта идея встретила жёсткую критику со стороны политиков и экспертов. Глава Центробанка Эльвира Набиуллина на пленарном заседании Госдумы назвала такие прогнозы бессмысленными. «Это идея, лишённая всякого профессионального основания», — подчеркнула она.

Позиция Центробанка

Набиуллина заверила, что финансовая система страны остаётся устойчивой, а банковские проценты по вкладам надёжно обеспечены за счёт доходов от кредитов. Она отметила:

  • Процентные ставки по кредитам всегда выше ставок по депозитам, что обеспечивает стабильный источник выплат.
  • Банк России будет снижать ключевую ставку только в случае замедления инфляции. Этот процесс будет контролируемым и постепенным.
  • Также глава регулятора исключила вероятность того, что массовый вывод вкладов приведёт к серьёзным последствиям для экономики.

Реакция депутатов

Заявление Алексея Зубца вызвало негодование среди представителей Госдумы. Глава комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков назвал слова экономиста «провокационными» и опасными для общественного спокойствия. Заместитель председателя комитета по экономической политике Михаил Делягин охарактеризовал их как «бред» и подчеркнул, что заморозка вкладов не имеет экономического смысла.

Что действительно происходит?

На заседании 25 октября Банк России повысил ключевую ставку до 21% — максимума с 2022 года. Это связано с борьбой против инфляции и стабилизацией финансовых процессов. В таких условиях банки продолжают предлагать высокие ставки по депозитам, что привлекает клиентов и укрепляет систему.

Зачем распространяют такие слухи?

По мнению экспертов, слухи о заморозке вкладов используются для создания паники среди населения. Подобные заявления могут быть частью информационной кампании, направленной на подрыв доверия к российской финансовой системе. Однако и Центробанк, и депутаты заверяют: причин для беспокойства нет, а российские банки имеют устойчивую финансовую базу.

Сценарий заморозки вкладов назван несостоятельным и исключён профессиональным сообществом. У граждан есть все основания доверять Центробанку и российской банковской системе, которая доказала свою устойчивость в сложных экономических условиях.

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