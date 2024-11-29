Банки в прибыли: Набиуллина сделала громкое заявление о возможности заморозки вкладов россиян

Заявления о возможной заморозке банковских вкладов в России вызвали общественный резонанс. Директор Института социально-экономических исследований Алексей Зубец предположил сценарий, при котором доступ к депозитам может быть ограничен, чтобы предотвратить инфляционные риски.

Однако Центральный банк и депутаты Госдумы категорически отвергли эту возможность, назвав её «абсурдной» и «провокационной».

Что сказал Зубец?

В своём выступлении на радиостанции «Говорит Москва» Алексей Зубец заявил, что при снижении ключевой ставки россияне могут массово изымать средства с депозитов, что, по его мнению, способно спровоцировать резкий рост цен. В качестве возможного решения он предложил ограничение на снятие вкладов частями.

Однако его слова были интерпретированы как угроза полной заморозки депозитов, что вызвало широкий общественный резонанс и критику со стороны экспертов.

Центробанк опровергает слухи

Глава Центрального банка Эльвира Набиуллина на пленарном заседании Госдумы жёстко отвергла возможность заморозки вкладов, заявив:

«Эта идея — абсолютная бессмыслица», — подчеркнула она.

По её словам, банки в России стабильно выплачивают проценты по вкладам за счёт прибыли от кредитования.

Регулятор снижает ключевую ставку только в условиях контролируемой инфляции, что исключает резкие колебания на финансовом рынке.

Набиуллина добавила, что подобные сценарии не обсуждаются в профессиональной среде, так как они лишены экономического смысла.

Реакция Госдумы: фейки и паника

Российские депутаты также выступили с резкой критикой слов Зубца:

Анатолий Аксаков, глава комитета Госдумы по финансовому рынку, назвал заявление экономиста либо «глупостью», либо целенаправленной провокацией.

Михаил Делягин, зампред комитета по экономической политике, подчеркнул, что инфляция вызвана не избытком средств у населения, а монопольными практиками, и назвал прогноз Зубца «фейком, который пугает людей».

Позиция Зубца: разъяснение после критики

После волны критики Алексей Зубец уточнил свои слова. Он заявил, что речь шла не о полной заморозке вкладов, а об ограничении их снятия частями, чтобы избежать негативных экономических последствий. Тем не менее, даже такая идея была отвергнута большинством экспертов как нереалистичная.

Почему заморозка вкладов невозможна?

Финансовая устойчивость банков. Российская банковская система остаётся прибыльной, а депозиты покрываются доходами от кредитования.

Контроль за инфляцией. Центральный банк регулирует инфляцию через изменения ключевой ставки, не прибегая к ограничительным мерам.

Защита интересов вкладчиков. Подобные меры противоречат основным принципам стабильности финансовой системы.

Советы вкладчикам

Чтобы не поддаваться панике, важно помнить:

Официальные заявления Центробанка и представителей Госдумы исключают сценарий заморозки вкладов.

Российская банковская система продолжает функционировать стабильно даже в условиях внешних вызовов.

Экономическая политика регулируется таким образом, чтобы минимизировать риски для населения.

Паника без оснований

Ситуация вокруг возможной заморозки вкладов — пример того, как неосторожные высказывания могут вызывать ненужное волнение. Однако официальная позиция Центробанка, поддержанная депутатами Госдумы, однозначно опровергает возможность такого сценария. Финансовая система России остаётся устойчивой, а интересы вкладчиков защищены на законодательном уровне.

