Банки в прибыли: глава ЦБ Набиуллина сделала важное заявление о возможности заморозки вкладов россиян

Идея заморозки вкладов российских граждан вызвала бурную реакцию как в финансовых, так и в политических кругах.

Заявление Алексея Зубца, директора Института социально-экономических исследований, о возможных ограничениях на снятие денег с депозитов стало причиной дискуссий и резкой критики со стороны главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной и депутатов Госдумы.

Что сказал Алексей Зубец?

В эфире радиостанции «Говорит Москва» Зубец заявил, что при снижении ключевой ставки существует риск массового снятия вкладов, что может вызвать всплеск инфляции. Как вариант, он предположил, что банки могут ограничить выдачу денег частями.

Позже он уточнил, что под заморозкой не подразумевал блокировку средств, а говорил лишь о «специальных процедурах» для регулирования их вывода. Однако его слова вызвали резонанс в обществе.

Реакция Центробанка

Эльвира Набиуллина назвала идею заморозки вкладов «бессмыслицей» и подчеркнула, что российская банковская система находится в устойчивом положении:

Проценты по депозитам покрываются за счёт доходов от кредитов, что делает систему самодостаточной.

Ключевая ставка регулируется постепенно, чтобы не допустить резких изменений на рынке.

«Мы видим, что бизнес берёт кредиты даже по высоким ставкам, а значит, у банков есть надёжный источник выплат по вкладам», — отметила Набиуллина.

Критика со стороны депутатов

Заявление Зубца также вызвало резкую реакцию в Госдуме.

Анатолий Аксаков, глава комитета по финансовому рынку, назвал высказывания Зубца либо «глупостью», либо «провокацией». Он подчеркнул, что такие слухи вредят стабильности финансовой системы.

Михаил Делягин, зампред комитета по экономической политике, заявил, что рост цен в России связан с действиями монополий, а не с избытком денег у населения. Он охарактеризовал слова Зубца как «пугалку», не имеющую под собой оснований.

Почему заморозка вкладов невозможна?

Эксперты единодушны: сценарий заморозки вкладов или ограничения их вывода маловероятен.

Стабильность банковской системы: финансовые организации показывают прибыльность, а ставки по кредитам превышают ставки по депозитам, обеспечивая баланс.

Управляемое снижение ключевой ставки: Центробанк снижает ставку постепенно, чтобы не допустить резких изменений на рынке и массового вывода средств.

Опыт СССР: Как отметил Герман Греф, глава Сбербанка, «исторический опыт заморозки вкладов, как в СССР, невозможно повторить в современных реалиях».

Что дальше?

На фоне этих обсуждений Центробанк продолжает вести политику управления ставками. В октябре ключевая ставка была повышена до 21%, что стало рекордом с февраля 2022 года. Следующее заседание совета директоров ЦБ запланировано на 20 декабря, где, возможно, будет принято новое решение по ставке.

Слухи о заморозке вкладов россиян не имеют под собой реальных оснований. Финансовая система России остаётся устойчивой, а меры Центробанка направлены на обеспечение стабильности. Громкие заявления, как указывает Набиуллина, лишь дезинформируют общественность и создают ненужную панику, сообщает РБК.