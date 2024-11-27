Банки в прибыли: Эльвира Набиуллина сделала важное заявление о возможности заморозки вкладов россиян

Глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина выступила с категорическим опровержением слухов о возможной заморозке вкладов россиян.

Эти заявления, ранее сделанные директором Института социально-экономических исследований Алексеем Зубцом, вызвали общественный резонанс и подверглись жёсткой критике со стороны экспертов и депутатов.

Чем вызваны слухи о заморозке вкладов?

Заявление Алексея Зубца о том, что банки могут ограничить доступ к депозитам, чтобы избежать массового снятия средств и предотвратить «бешеную инфляцию», вызвало широкий общественный отклик. Зубец предположил, что при снижении ключевой ставки Центробанка деньги вкладчиков могут быть доступны лишь частями.

Однако это заявление подверглось серьёзной критике:

Анатолий Аксаков, председатель комитета Госдумы по финансовому рынку, назвал такие предположения «безответственными» и провокационными.

Михаил Делягин, зампред комитета по экономической политике, жёстко высказался, назвав это «фейками, которые пугают общество».

Позднее сам Зубец уточнил, что говорил лишь о возможных ограничениях на снятие крупных сумм, но никак не о полной заморозке вкладов.

Позиция Эльвиры Набиуллиной: почему заморозка невозможна?

В своём выступлении на заседании Госдумы глава Центробанка категорически отвергла возможность заморозки вкладов, назвав эту идею лишённой смысла.

«Такой сценарий даже не обсуждается в профессиональной среде, он полностью абсурден», — заявила Набиуллина. Она объяснила, что:

Банки устойчивы и прибыльны. Выплаты по депозитам осуществляются за счёт кредитных ставок, которые всегда выше ставок по вкладам.

Снижение ключевой ставки будет управляемым. Это позволит постепенно выводить средства с депозитов без риска для финансовой стабильности.

Нет угроз для вкладчиков. «Мы не видим никаких причин для паники или введения подобных мер», — подчеркнула глава регулятора.

Рекордная ключевая ставка и её влияние

В октябре 2024 года Центробанк повысил ключевую ставку до рекордных 21%, что стало антикризисной мерой для стабилизации экономики. Следующее заседание совета директоров ЦБ, запланированное на 20 декабря, может принести решения о снижении ставки, что вызвало опасения в обществе.

Экспертные мнения: устойчивость банковской системы

Финансовые аналитики подтвердили слова Набиуллиной, отметив, что слухи о заморозке вкладов подрывают доверие к системе. Ограничение доступа к депозитам противоречит экономическим реалиям и может привести к панике.

«Подобные меры никогда не обсуждаются серьёзно, так как они наносят ущерб как банкам, так и гражданам», — отметил один из экспертов.

Эльвира Набиуллина чётко обозначила: российская банковская система остаётся устойчивой, а предположения о заморозке вкладов не имеют под собой реальных оснований. Центробанк контролирует экономическую ситуацию, гарантируя защиту средств вкладчиков и плавное регулирование ключевой ставки.