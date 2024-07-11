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Банк России примет решение в июле: миллионы россиян останутся без кредитов и ипотек

Центральный банк России стоит на пороге потенциального повышения ключевой процентной ставки, которое может быть решено уже на ближайшем заседании 26 июля.

pulsenergy.ru

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Центральный банк России стоит на пороге потенциального повышения ключевой процентной ставки, которое может быть решено уже на ближайшем заседании 26 июля.

Об этом заявила Эльвира Набиуллина, председатель регулятора, в ходе Финансового конгресса, подчеркнув актуальность этого вопроса на фоне текущей экономической ситуации.

Последний раз ставка оставалась неизменной на уровне 16% в июне, но недавние экономические сдвиги и анализ предстоящих трендов могут способствовать изменению этого курса. Эксперты и аналитики предвидят возможное увеличение ставки до 17-18%, что станет ответом на возрастающие инфляционные риски и потребность в корректировке денежно-кредитной политики.

Делегаты Финансового конгресса, включая высокопоставленных представителей ведущих банков, таких как Сбербанк, выразили мнение, что значительное снижение ставки до 4-5% в текущих условиях было бы необоснованным. По их мнению, такие действия не соответствуют общему макроэкономическому климату страны.

Решение, которое будет принято на заседании Центрального банка, окажет значительное влияние на экономическую стабильность России, влияя на как среднесрочные, так и долгосрочные перспективы развития страны. Ожидается, что итоги заседания привлекут значительное внимание общественности и специалистов, учитывая их потенциальное воздействие на финансовую жизнь страны, как подчеркивает «Деловой Петербург».

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