Банк «Открытие»: в мае автомобили с пробегом обошлись россиянам в 575 млрд рублей

Сумма затрат снижается второй месяц подряд

Эксперты банка «Открытие» (входит в группу ВТБ) и агентства «АВТОСТАТ» провели совместное исследование российского рынка легковых автомобилей с пробегом и определили его финансовую емкость* по итогам мая 2024 года. Согласно результатам исследования, в последний месяц весны россияне потратили на покупку подержанных машин 574,7 млрд рублей. Это на 18% больше, чем год назад (488,6 млрд рублей — в мае 2023-го), но на 5% меньше, чем месяцем ранее (601,9 млрд рублей — в апреле 2024 года). При этом финансовая емкость вторичного рынка снижается уже второй месяц подряд.

Доля «старых» автомобилей в структуре затрат превысила 40%

Больше всего денег уходит на автомобили в возрасте от 10 лет и старше. В мае жители РФ потратили на них 235,9 млрд рублей, что составляет 41,1% от общей суммы. При этом в апреле доля «старых» машин в финансовой емкости была равна 39,3%. Таким образом, за месяц она выросла почти на два процентных пункта.

А вот доля трат на машины других возрастных категорий продолжает снижаться. Так, на автомобили в возрасте от 5 до 9 лет включительно в конце весны было потрачено 184,8 млрд рублей, вследствие чего их доля сократилась с апрельских 32,9% до майских 32,2%. Оставшиеся 154 млрд рублей — это траты на автомобили в возрасте до 5 лет, доля которых за месяц уменьшилась на один процентный пункт — с 27,8% до 26,8%.

У подержанных «китайцев» и «россиян» отмечен рост затрат

Китайские и российские марки показывают рост финансовой емкости на вторичном рынке. В мае россияне приобрели б/у отечественных машин на 53,6 млрд рублей, а китайских — на 21,3 млрд рублей. В обоих случаях это на 1% больше, чем месяцем ранее. А вот затраты на покупку европейских автомобилей с пробегом за месяц снизились на 9%, американских — на 6%, японских — на 3%, а корейских — на 2%.

В денежном выражении на «вторичке» традиционно лидируют подержанные «европейцы» (202,7 млрд рублей), за которыми следуют «японцы» (179,6 млрд рублей). Результаты других участников рынка по итогам мая составили менее 100 миллиардов: на «корейцев» ушло 85,5 млрд рублей, на «россиян» — 53,6 млрд рублей, на «американцев» — 31,2 млрд рублей, на «китайцев» — 21,3 млрд рублей.

Доля сегмента SUV в финансовой емкости снова снизилась

Кроссоверы и внедорожники сохраняют лидерство по затратам на «вторичке», но их доля падает второй месяц подряд. В мае на автомобили с пробегом сегмента SUV было потрачено 264,5 млрд рублей, что соответствует 46% всей суммы денег. При этом в апреле на их долю приходилось 47,5%, а в марте — 49,3%.

Вторую позицию, с заметным отставанием от лидера, заняли подержанные машины В-класса (98,6 млрд рублей), что эквивалентно 17,2% финансовой емкости. На третьем месте расположились б/у автомобили С-класса (65,4 млрд рублей) с долей 11,4%. В обоих случаях их доля за месяц увеличилась — в апреле эти показатели составляли 16,2% и 10,8% соответственно.

Отметку в 50 миллиардов также преодолели автомобили с пробегом D-класса (56 млрд рублей). В общей сложности на эти четыре сегмента в мае пришлось почти 85% всей финансовой емкости рынка.

Таким образом, остальным семи сегментам вторичного рынка суммарно принадлежит чуть более 15% всех потраченных денег. Из них только на машины Е-класса и MPV ушло более 25 миллиардов (27,9 млрд и 26,9 млрд рублей соответственно). Результаты других сегментов составляют менее 10 млрд рублей.

«Весной на рынке легковых автомобилей с пробегом мы наблюдали весьма интересную картину: с марта по май объемы их покупок росли, а вот сумма денег, потраченных на них, напротив, уменьшалась. Основная причина этого связана со снижением средневзвешенной цены, когда на фоне удешевления самих подержанных машин менялась и структура вторичного рынка. Так, сократилась рыночная доля более дорогих автомобилей, прежде всего кроссоверов и внедорожников, в то время как доля более дешевых машин (В- и С-класса), наоборот, увеличилась. Все это способствовало снижению финансовой емкости вторичного рынка на протяжении двух месяцев подряд», — делится наблюдениями исполнительный директор агентства «АВТОСТАТ» Сергей Удалов.

«Действительно, объемы покупок подержанных машин весной находились на довольно высоком уровне, ежемесячно превышая 500 тысяч единиц. А вот финансовая емкость вторичного рынка впервые за три месяца опустилась ниже отметки в 600 млрд рублей. Напомним, что в марте был зафиксирован ее рекордный показатель — 607 миллиардов. В апреле он составил 602 миллиарда, а в мае — уже 575 миллиардов. Таким образом, при сохранении текущей тенденции в июне сумма затрат на покупку автомобилей с пробегом может оказаться еще меньше», — отмечают в пресс-службе банка «Открытие».

*Финансовая емкость — сумма денег, которую в общей сложности потратили россияне на покупку подержанных легковых машин за отчетный период. Рассчитана на основе средней цены предложений по легковым автомобилям с пробегом и их объема покупок за отчетный месяц.