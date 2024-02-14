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Банановый кризис в России: насколько подорожает любимый фрукт россиян

Банановый кризис в России: насколько подорожает любимый фрукт россиян

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Эквадор является крупнейшим поставщиком бананов в Россию. Временное закрытие портов и отмена контейнерных поставок могут нарушить стабильность поставок бананов. Российские импортеры были предупреждены своими поставщиками о возможных проблемах с поставками бананов.

Поставщики сообщили о временном закрытии портов, отмене контейнерных поставок, перебоях в поставках и отмене производителями резки бананов. Поставщики признали, что не смогут отгрузить все запланированные объемы на этой неделе. Однако директор Эквадорской ассоциации маркетинга и экспорта бананов заявил, что проблем с поставками не будет. Эквадор является крупным поставщиком бананов в Россию: в период с января по ноябрь 2023 года он поставит в общей сложности 67,3 миллиона коробок бананов.

9 января в Эквадоре начались беспорядки, и президент объявил о вступлении в силу режима внутреннего вооруженного конфликта. Перебои в поставках в течение нескольких дней не окажут существенного влияния на предложение, но перебои в поставках в течение нескольких недель могут привести к дефициту предложения.

В октябре 2023 года цены на бананы были на 47 % выше, чем в октябре 2022 года. Цены на импортные фрукты и другие продукты питания продолжали расти в 2024 году и далее. Этот рост цен связан с обесцениванием рубля.

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