Новости России
· Ульяна Сенько

«Бабушкин секрет из СССР»: всего один ингредиент и котлеты будут сочными и пышными

«Бабушкин секрет из СССР»: всего один ингредиент и котлеты будут сочными и пышными

zdorovogotovim.ru

Подписаться в Telegram

Многие любители домашней кухни сталкиваются с тем, что после жарки котлеты сокращаются в размерах, что может стать разочарованием. Однако есть проверенный способ, как сохранить их объем и сочность.

Ключ к идеальным котлетам лежит в пропорции хлеба к мясу: на четверть веса мясного фарша должен приходиться хлеб. Это означает, что к каждому килограмму мяса нужно добавить 250 граммов хлеба или батона, предварительно замоченного в молоке или воде, причем жидкости должно быть на треть больше, чем хлеба.

Для подготовки фарша необходимо тщательно смешать мясо, хлеб, мелко нарезанный лук и чеснок, добавить специи, а затем дать смеси постоять в холодильнике около 30 минут. После этого формируем котлеты, панируем их и отправляем запекаться в духовку на 35-40 минут.

Запекание котлет в духовке — это не только путь к вкусному результату, но и способ уменьшить использование масла и избежать необходимости непрерывно находиться у плиты. Такой метод приготовления обеспечивает равномерную прожарку и идеальную текстуру блюда.

Последние новости Казани в твоем телефоне — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Казани

9 часов назад

Глава районов Казани Сергей Миронов был уволен из-за утраты доверия

Интересное в Казани

день назад

Всё, что вы хотели знать о винирах: разговор со стоматологом

отзывы людей о компании сэс когда вызывали если дома был у кого то лишай

Новости Татарстана

13 часов назад

В Татарстане скончался бывший прокурор Рамиль Халиуллин

Интересное в Казани

3 дня назад

Будущее загородной недвижимости: ожидания цен и спроса на частные дома в 2024 году

шпатлевка стен под обои цена за м2 в Москве

Новости Татарстана

11 часов назад

В Татарстане замминистра хотят уволить за покупку иностранных акций

Новости Татарстана

день назад

На подъезде к Свияжску растянулась пробка на 4 километра

Новости Казани

13 часов назад

Архитектор не подтвердил эскиз комплекса на берегу Казанки

Новости Казани

8 часов назад

Солист «Иванушки International» признался в любви к Казани

Новости Татарстана

10 часов назад

В Казани на Вознесенском тракте запустят новые троллейбусы
Новости Татарстана
11 часов назад

В Татарстане Путин собрал почти 90% голосов

В Татарстане Путин собрал почти 90% голосов

Новости Татарстана

3 часа назад

В «Нэфис Косметикс» прокомментировали массовое отравление своих сотрудников

Гид по скидкам Казани

11 часов назад

Попробуйте это хотя бы раз: что нужно успеть сделать этой зимой

Новости Татарстана

4 часа назад

Татарстан попал в топ-30 регионов по уровню зарплат в стране

Новости Татарстана

4 часа назад

Бастрыкин потребовал доклад о ЧП с падением снега на младенца в Татарстане
Война двор на двор: как два двора на Ямашева в Казани благоустройство делили
Лонгриды
5 дней назад

Война двор на двор: как два двора на Ямашева в Казани благоустройство делили

Новости Татарстана

4 часа назад

40 работников «Нэфис Косметикс» заразились сальмонеллезом в Татарстане

Новости Татарстана

4 часа назад

В Татарстане прогнозируют небольшой снег и морозы

Новости Казани

8 часов назад

Солист «Иванушки International» признался в любви к Казани
Кто вправе вскрывать двери без хозяев? Опубликован полный перечень агентств и служб, которым это разрешено без последствий.
Полезное
6 дней назад

Кто вправе вскрывать двери без хозяев? Опубликован полный перечень агентств и служб, которым это разрешено без последствий.