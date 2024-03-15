«Бабушкин секрет из СССР»: всего один ингредиент и котлеты будут сочными и пышными

Многие любители домашней кухни сталкиваются с тем, что после жарки котлеты сокращаются в размерах, что может стать разочарованием. Однако есть проверенный способ, как сохранить их объем и сочность.

Ключ к идеальным котлетам лежит в пропорции хлеба к мясу: на четверть веса мясного фарша должен приходиться хлеб. Это означает, что к каждому килограмму мяса нужно добавить 250 граммов хлеба или батона, предварительно замоченного в молоке или воде, причем жидкости должно быть на треть больше, чем хлеба.

Для подготовки фарша необходимо тщательно смешать мясо, хлеб, мелко нарезанный лук и чеснок, добавить специи, а затем дать смеси постоять в холодильнике около 30 минут. После этого формируем котлеты, панируем их и отправляем запекаться в духовку на 35-40 минут.

Запекание котлет в духовке — это не только путь к вкусному результату, но и способ уменьшить использование масла и избежать необходимости непрерывно находиться у плиты. Такой метод приготовления обеспечивает равномерную прожарку и идеальную текстуру блюда.