Бабушкин рецепт маринованных помидоров: никто не останется равнодушным
rutube.ru
Лето — идеальное время для консервирования, а маринованные помидоры по бабушкиному рецепту — вершина кулинарного мастерства. Этот рецепт передается из поколения в поколение и превращает обычные помидоры в настоящее праздничное угощение.
Необходимые ингредиенты:
- Помидоры свежие — 1 кг
- Вода — 1 л
- Соль крупная — 2 столовые ложки
- Сахар — 4 столовые ложки
- Уксус 9% — 50 мл
- Чеснок — 4 зубчика
- Лавровые листы — 2-3 штуки
- Перец черный горошком — 10 штук
- Гвоздика — 3-4 штуки
- Укропные зонтики — по желанию
Пошаговое приготовление:
- Подготовьте банки: Прежде всего, банки для консервации нужно стерилизовать. Это можно сделать в духовке или на пару, чтобы обеспечить безопасность консервации.
- Подготовка ингредиентов: Тщательно помойте помидоры. В стерилизованные банки уложите помидоры, добавив между ними лавровый лист, зонтики укропа, гвоздику, зубчики чеснока и перцы.
- Заваривание маринада: В кастрюле вскипятите воду, добавьте соль и сахар, дождитесь полного растворения. После этого добавьте уксус и доведите до кипения. Готовым горячим маринадом заливайте помидоры в банках.
- Консервация: Закатайте помидоры подготовленными крышками, укутайте банки одеялом и оставьте на сутки для создания вакуума и охлаждения.
- Условия хранения: Храните маринованные помидоры в прохладном месте, предпочтительно в погребе или холодильнике.
Этот рецепт не только сохранил свою актуальность на протяжении десятилетий, но и продолжает радовать всех, кто ценит настоящий вкус домашних заготовок. Благодаря идеальному сочетанию ингредиентов и традиционным методам консервирования, маринованные помидоры по бабушкиному рецепту остаются неизменным фаворитом на любом столе.
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