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Бабушкин рецепт маринованных помидоров: никто не останется равнодушным

Лето — идеальное время для консервирования, а маринованные помидоры по бабушкиному рецепту — вершина кулинарного мастерства.

rutube.ru

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Лето — идеальное время для консервирования, а маринованные помидоры по бабушкиному рецепту — вершина кулинарного мастерства. Этот рецепт передается из поколения в поколение и превращает обычные помидоры в настоящее праздничное угощение.

Необходимые ингредиенты:

  • Помидоры свежие — 1 кг
  • Вода — 1 л
  • Соль крупная — 2 столовые ложки
  • Сахар — 4 столовые ложки
  • Уксус 9% — 50 мл
  • Чеснок — 4 зубчика
  • Лавровые листы — 2-3 штуки
  • Перец черный горошком — 10 штук
  • Гвоздика — 3-4 штуки
  • Укропные зонтики — по желанию

Пошаговое приготовление:

  1. Подготовьте банки: Прежде всего, банки для консервации нужно стерилизовать. Это можно сделать в духовке или на пару, чтобы обеспечить безопасность консервации.
  2. Подготовка ингредиентов: Тщательно помойте помидоры. В стерилизованные банки уложите помидоры, добавив между ними лавровый лист, зонтики укропа, гвоздику, зубчики чеснока и перцы.
  3. Заваривание маринада: В кастрюле вскипятите воду, добавьте соль и сахар, дождитесь полного растворения. После этого добавьте уксус и доведите до кипения. Готовым горячим маринадом заливайте помидоры в банках.
  4. Консервация: Закатайте помидоры подготовленными крышками, укутайте банки одеялом и оставьте на сутки для создания вакуума и охлаждения.
  5. Условия хранения: Храните маринованные помидоры в прохладном месте, предпочтительно в погребе или холодильнике.

Этот рецепт не только сохранил свою актуальность на протяжении десятилетий, но и продолжает радовать всех, кто ценит настоящий вкус домашних заготовок. Благодаря идеальному сочетанию ингредиентов и традиционным методам консервирования, маринованные помидоры по бабушкиному рецепту остаются неизменным фаворитом на любом столе.

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