Бабушкин рецепт маринованных помидоров: никто не останется равнодушным

Лето — идеальное время для консервирования, а маринованные помидоры по бабушкиному рецепту — вершина кулинарного мастерства. Этот рецепт передается из поколения в поколение и превращает обычные помидоры в настоящее праздничное угощение.

Необходимые ингредиенты:

Помидоры свежие — 1 кг

Вода — 1 л

Соль крупная — 2 столовые ложки

Сахар — 4 столовые ложки

Уксус 9% — 50 мл

Чеснок — 4 зубчика

Лавровые листы — 2-3 штуки

Перец черный горошком — 10 штук

Гвоздика — 3-4 штуки

Укропные зонтики — по желанию

Пошаговое приготовление:

Подготовьте банки: Прежде всего, банки для консервации нужно стерилизовать. Это можно сделать в духовке или на пару, чтобы обеспечить безопасность консервации. Подготовка ингредиентов: Тщательно помойте помидоры. В стерилизованные банки уложите помидоры, добавив между ними лавровый лист, зонтики укропа, гвоздику, зубчики чеснока и перцы. Заваривание маринада: В кастрюле вскипятите воду, добавьте соль и сахар, дождитесь полного растворения. После этого добавьте уксус и доведите до кипения. Готовым горячим маринадом заливайте помидоры в банках. Консервация: Закатайте помидоры подготовленными крышками, укутайте банки одеялом и оставьте на сутки для создания вакуума и охлаждения. Условия хранения: Храните маринованные помидоры в прохладном месте, предпочтительно в погребе или холодильнике.

Этот рецепт не только сохранил свою актуальность на протяжении десятилетий, но и продолжает радовать всех, кто ценит настоящий вкус домашних заготовок. Благодаря идеальному сочетанию ингредиентов и традиционным методам консервирования, маринованные помидоры по бабушкиному рецепту остаются неизменным фаворитом на любом столе.