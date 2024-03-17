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«Бабушки в СССР добавляли именно это»: всего один ингредиент и котлеты будут сочными и пышными

«Бабушки в СССР добавляли именно это»: всего один ингредиент и котлеты будут сочными и пышными

Повар.ру

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Искусство приготовления сочных и нежных котлет вплоть до последней детали заключается в тщательной пропорции ингредиентов. Согласно информации, представленной на ngnovoros.ru, тайна лакомого блюда кроется именно в соотношении мяса и хлеба в фарше.

Приготовление идеальной фаршевой массы предполагает добавление четверти объема мяса в виде хлеба или батона. На каждый килограмм фарша необходимо прибавить 250 граммов любого типа свежего хлеба. Также рекомендуется предварительно замочить хлеб в воде или молоке, где объем жидкости должен быть на треть больше, чем сам хлеб.

Подготовленные компоненты, включая мясо, мелко нарезанный лук, чеснок, перец и размоченный хлеб, следует тщательно перемешать. Затем полученный фарш рекомендуется охладить в холодильнике, примерно полчаса, чтобы все ароматы соединились.


После этого формируется фарш в виде котлет, которые обваливаются в панировочных сухарях и выкладываются на противень для запекания в духовке. Время запекания составляет приблизительно 35-40 минут.

Важно помнить, что все компоненты фарша, включая размоченный хлеб и мелко нарезанный лук, должны быть тщательно перемешаны, чтобы каждый кусочек котлеты оказался одинаково сочным и ароматным.

Приготовление котлет в духовке является еще одним нюансом для достижения идеального вкуса и текстуры блюда. Такой способ также позволяет сэкономить масло и избавляет от необходимости постоянно стоять около плиты.

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