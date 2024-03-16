«Бабушки в СССР добавляли именно его»: всего один ингредиент и котлеты будут сочными и пышными

Тайна эластичных котлет и их защита от пересушки заключается в определенном количестве хлеба, добавленного в фарш. Одно из источников, ngnovoros.ru, советует добавлять четверть объема мяса в виде хлеба. Таким образом, на каждый килограмм фарша необходимо прибавить 250 граммов хлеба или батона, предпочтительно любого сорта. Важно замочить хлеб в воде или молоке, причем объем жидкости должен быть на треть больше, чем сам хлеб.

Смешайте все ингредиенты фарша, включая мясо, мелко нарезанный лук и чеснок, перец, а также размоченный хлеб. Перемешивайте тщательно, чтобы они равномерно распределились. После этого охладите фарш в холодильнике на протяжении 30 минут, чтобы они успели пропитаться.

Сформируйте котлеты из полученного фарша, обваляйте их в панировочных сухарях и выложите на противень. Запекайте в предварительно нагретой духовке на протяжении 35-40 минут.

Запомните, что все компоненты фарша, включая размоченный хлеб и мелко нарезанный лук, нужно тщательно перемешать. Приготовление котлет в духовке - еще один секрет приготовления вкусного блюда. Это также позволяет сэкономить масло и избавиться от необходимости постоянно стоять у плиты.