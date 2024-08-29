Бабье лето-2024: когда наступит и сколько дней продлится - названы точные даты
gubdaily.ru
С приходом осени 2024 года метеорологи предсказывают значительное потепление в России, которое превысит обычные климатические показатели. Ожидается, что это потепление затронет многие регионы страны, принеся с собой изменения в привычный ход погоды.
Прогнозы для отдельных регионов
- Центральная Россия
Евгений Тишковец, известный метеоролог, утверждает, что переход от летнего тепла к осенней прохладе будет мягким. Тем не менее, возможны короткие периоды похолодания в конце августа и начале сентября. Основное тепло ожидается в середине сентября, когда температура воздуха может достигнуть до 23 градусов.
- Северо-Запад
В Санкт-Петербурге, как отмечает Александр Шувалов, начальник прогностического центра «Метео», ожидается более прохладная погода, с температурой около 8-9 градусов в последние летние дни. Это будет значительно ниже средних значений для этого времени года.
- Юг и Восток
На Юге и в восточных регионах, включая Хакасию и Туву, а также Красноярский край и Дальний Восток, предвидится теплая погода. Эти условия будут способствовать продолжению летних активностей даже в начале осени.
- Поволжье и Сибирь
В Поволжье, на Урале и в Западной Сибири метеорологи прогнозируют более прохладную погоду с дождями, что может отразиться на урожае и общем самочувствии населения. В Центральной Сибири бабье лето начнется несколько позже, с начала октября, и завершится к середине месяца, сообщает progorod33.
Эти метеорологические прогнозы подчеркивают необходимость адаптации к часто меняющимся погодным условиям и подготовке к возможным неожиданностям. Важно следить за обновлениями погоды и принимать соответствующие меры для минимизации возможных неудобств или ущерба.
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