Бабье лето-2024: когда наступит и сколько дней продлится - названы точные даты

С приходом осени 2024 года метеорологи предсказывают значительное потепление в России, которое превысит обычные климатические показатели. Ожидается, что это потепление затронет многие регионы страны, принеся с собой изменения в привычный ход погоды.

Прогнозы для отдельных регионов

Центральная Россия

Евгений Тишковец, известный метеоролог, утверждает, что переход от летнего тепла к осенней прохладе будет мягким. Тем не менее, возможны короткие периоды похолодания в конце августа и начале сентября. Основное тепло ожидается в середине сентября, когда температура воздуха может достигнуть до 23 градусов.

Северо-Запад

В Санкт-Петербурге, как отмечает Александр Шувалов, начальник прогностического центра «Метео», ожидается более прохладная погода, с температурой около 8-9 градусов в последние летние дни. Это будет значительно ниже средних значений для этого времени года.

Юг и Восток

На Юге и в восточных регионах, включая Хакасию и Туву, а также Красноярский край и Дальний Восток, предвидится теплая погода. Эти условия будут способствовать продолжению летних активностей даже в начале осени.

Поволжье и Сибирь

В Поволжье, на Урале и в Западной Сибири метеорологи прогнозируют более прохладную погоду с дождями, что может отразиться на урожае и общем самочувствии населения. В Центральной Сибири бабье лето начнется несколько позже, с начала октября, и завершится к середине месяца, сообщает progorod33.

Эти метеорологические прогнозы подчеркивают необходимость адаптации к часто меняющимся погодным условиям и подготовке к возможным неожиданностям. Важно следить за обновлениями погоды и принимать соответствующие меры для минимизации возможных неудобств или ущерба.