Баба Паша из старообрядцев предсказала победу РФ в СВО
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Телеведущий Андрей Малахов во время съемок программы, посвященной истории казаков-некрасовцев, познакомился с провидицей старообрядческого поселка в Ставропольском крае.
Бабу Пашу, как ее зовут люди, а по документам Прасковью Ялуплину, в стране знают - она лучше других рассказывает, что ждет человека, как победить болезнь, бесплодие, как избавиться от бед и череды неприятностей.
Андрей Малахов спросил у провидцы, что ждет РФ в свете проведения СВО.
По словам бабы Паши, все "будет добре".
Бог "все даст", "все получим", ответила провидица.