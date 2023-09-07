Баба Паша из старообрядцев предсказала победу РФ в СВО

Телеведущий Андрей Малахов во время съемок программы, посвященной истории казаков-некрасовцев, познакомился с провидицей старообрядческого поселка в Ставропольском крае.

Бабу Пашу, как ее зовут люди, а по документам Прасковью Ялуплину, в стране знают - она лучше других рассказывает, что ждет человека, как победить болезнь, бесплодие, как избавиться от бед и череды неприятностей.

Андрей Малахов спросил у провидцы, что ждет РФ в свете проведения СВО.

По словам бабы Паши, все "будет добре".

Бог "все даст", "все получим", ответила провидица.