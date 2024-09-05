Новости России
· 16+ · Ульяна Сенько

Разбирайте свои чемоданы, Турцию увидим только во сне: россиянам закрыли перелёты на любимый курорт - ограничения действуют с сентября

Туристические агентства сообщили, что последний...

hdpic.club

Подписаться в Telegram

Туристические агентства сообщили, что последний запланированный чартерный рейс из Архангельска в турецкую Анталью состоялся в конце июля.

Прекращение полетов было связано не с недостатком спроса, а с неполной загрузкой самолетов. Те, кто хотел посетить Турцию после этой даты, теперь должны лететь через Москву, делая пересадку в аэропорту Шереметьево.

Подобная ситуация произошла и в Сыктывкаре, где авиакомпания Southwind также прекратила чартерные полеты на турецкие курорты в июле. Это изменение планов заставило многих российских любителей путешествовать искать альтернативные способы добраться до желаемых мест отдыха. Например, житель Архангельска, планировавший поездку в начале осени, выразил надежду на новые предложения от туроператоров из-за этих изменений в расписании.

Тем не менее, жители Сыктывкара все еще имеют возможность на отдых в Турции, выбирая рейсы из Москвы и Казани. Это отмечает важность гибкости в планировании и умении адаптации к изменениям.

Отмена чартерных рейсов является частью более широкой тенденции в авиаперевозках, где авиакомпании стремятся оптимизировать маршруты для повышения экономической эффективности. Это подчеркивает важность того, чтобы пассажиры были хорошо информированы о возможных изменениях и имели доступ к альтернативным вариантам планирования своих путешествий, готовы к неожиданным изменениям в расписании.

Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Казани

день назад

«112»: 22 измученных пенсионеров спасли из дома престарелых в Казани

Гид по скидкам Казани

2 дня назад

Строим дом мечты: редакция отобрала ТОП материалы для строительства

лучшие компании по уничтожению тараканов

Новости Казани

день назад

Бывшего мужа Нюши и экс-чиновника из Казани Сивова подозревают в мошенничестве

Новости Казани

день назад

В Казани 2 сентября рабочего убило вырванным пнем

elos эпиляция санкт-петербург в Санкт-Петербурге

Новости Казани

день назад

2 пьяных парней проломили череп 71-летнему охраннику казанского автовокзала

Новости Татарстана

6 часов назад

Жара вернется в Татарстан уже 6 сентября

Новости Татарстана

23 часа назад

Сын 1-го прокурора Татарстана проведет под арестом ещё 15 суток

Новости Татарстана

22 часа назад

В Татарстане из-за лопнувшего колеса погиб 21-летний водитель «Hyundai Solaris»
Новости Казани
час назад

В Казани 8 сентября организуют спецподачу 18 автобусов

Об этом рассказали в администрации Казани

Новости Казани

7 минут назад

В Казани суд отправил в колонию бывшего коллектора за угрозы пенсионеру МВД

Новости России

42 минуты назад

Безопасный старт школьного сезона: 5 советов от психолога билайн университета

Новости Татарстана

22 минуты назад

Из-за угрозы распространения чумы свиней в РТ отстреляли 66 диких кабанов

Новости Татарстана

52 минуты назад

На модернизацию ЖКХ в Нижнекамске требуется 11-12 млрд рублей
В среднем курьеры в Татарстане зарабатывают 106...
Новости Татарстана
2 часа назад

В среднем курьеры в Татарстане зарабатывают 106 тысяч рублей

Новости Казани

4 часа назад

Высшую школу журналистики КФУ возглавила профессор Юлия Андреева

Новости Казани

5 часов назад

Из Казани в Индию планируют запустить прямой рейс

Новости Казани

5 часов назад

На улице Назарбаева в Казани произошло ДТП
Хватит гуглить болезни: казанские врачи рассказ...
Гид по скидкам Казани
4 дня назад

Хватит гуглить болезни: казанские врачи рассказали, почему необходимо своевременно обращаться к специалистам
В Челнах взорвалась машина
Новости Татарстана
18 часов назад

В Челнах взорвалась машина