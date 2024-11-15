«АвтоВАЗу» не хватило утильсбора: завод оказался под угрозой закрытия из-за высокой ключевой ставки

АвтоВАЗ, один из крупнейших автомобильных производителей России, стоит на грани финансового краха.

Сергей Чемезов, глава корпорации «Ростех», которой принадлежит значительная доля в компании, предупредил о возможном банкротстве автогиганта без вмешательства государства. Долги компании перед банками превышают 100 миллиардов рублей, а резкий рост ключевой ставки значительно усугубил ситуацию, увеличив годовые выплаты на миллиарды рублей.

Глубина кризиса

Сложности АвтоВАЗа отражают общие проблемы в автомобильной промышленности России, усугубленные экономическими изменениями и санкциями. Поднятие ключевой ставки привело к росту стоимости кредитов для бизнеса, что особенно тяжело ударило по уже задолжавшим компаниям, таким как АвтоВАЗ. Результатом стало то, что вся прибыль предприятия уходит на погашение процентов по долгам.

Меры государственной поддержки

В попытке стабилизировать ситуацию правительство России уже предприняло шаги, направленные на поддержку отечественных производителей, включая увеличение утильсбора на импортные автомобили. Однако эти меры не принесли ожидаемого облегчения для АвтоВАЗа, поскольку фундаментальные проблемы компании требуют более масштабного вмешательства.

Взгляд в будущее

Будущее АвтоВАЗа остается неопределенным. Без дополнительной поддержки государства или радикальной реструктуризации долгов компания может столкнуться с банкротством, что окажет значительное влияние на автомобильную промышленность страны и экономику регионов, зависимых от её производственных мощностей. Сейчас вопрос о дальнейшем финансировании и возможных реформах остается открытым.

