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«АвтоВАЗу» не хватило утильсбора: завод находится под угрозой закрытия из-за высокой ключевой ставки

АвтоВАЗ, когда-то гордость российской автомобил...

drive2.ru

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АвтоВАЗ, когда-то гордость российской автомобильной промышленности, сегодня стоит на пороге финансового коллапса.

По словам Сергея Чемезова, главы госкорпорации «Ростех», без активного вмешательства государства автогигант не избежит банкротства. Общая задолженность компании перед банками превышает 100 млрд рублей, а рост ключевой ставки лишь усугубил ситуацию, увеличив ежегодные выплаты по долгам на миллиарды рублей.

Суть проблемы: резкий подъем ключевой процентной ставки привел к значительному увеличению финансовых нагрузок на АвтоВАЗ, вынудив компанию отдавать на погашение процентов почти всю свою прибыль. Эта ситуация ставит под угрозу не только будущее компании, но и благосостояние тысяч ее работников, а также целых городов, экономика которых напрямую зависит от производства автомобилей.

Меры правительства: в ответ на кризис, правительство попыталось стимулировать отечественное производство, увеличив утильсбор для иностранных автомобилей. Однако, как показывает практика, эти меры не принесли ожидаемого результата, и положение АвтоВАЗа продолжает ухудшаться.

Значение для экономики: АвтоВАЗ не просто крупнейший автопроизводитель России, это символ национальной гордости и значительная часть промышленного ландшафта страны. Потеря такого гиганта неизбежно скажется на всей экономической системе, повлекши за собой потери рабочих мест и сокращение налоговых поступлений в бюджет.

Перспективы и предложения: эксперты сходятся во мнении, что без дополнительных мер поддержки, включая возможные налоговые каникулы, инвестиции в модернизацию производства и прямую финансовую помощь, АвтоВАЗ может потерять свои позиции. Возможно, пора рассмотреть более радикальные подходы к поддержке отечественного автопрома, чтобы обеспечить его устойчивость и конкурентоспособность на мировом рынке.

Судьба АвтоВАЗа еще не предрешена, и действия правительства в ближайшие месяцы будут иметь решающее значение. Остается надеяться, что найденные решения позволят не только сохранить, но и умножить потенциал российской автомобильной промышленности.

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