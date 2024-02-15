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Авторы «Слова пацана» раскрыли причину почему пересняли концовку

Авторы «Слова пацана» раскрыли причину почему пересняли концовку

el.kz/ru

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Почему концовку сериала пересняли.

Шум вокруг сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте" (18+) до сих пор не утихает. В интернете появились утечки двух последних серий первого сезона, вызвав новую волну эмоций. Однако было объявлено, что съемки будут пересняты. Режиссер долгое время молчал по этому поводу, но наконец решил поделиться информацией о том, почему была переделана концовка, сообщает ИА Stavropol.media.

Российский сериал "Слово пацана. Кровь на асфальте" повествует о молодежных группировках в Казани в конце 1980-х годов. Его создал режиссер Жора Крыжовников. После выхода он завоевал огромную популярность у зрителей, а актеры стали моментально знаменитыми.

Говоря о пересъемках, Крыжовников объяснил, что результат ему не понравился, поэтому он решил переосмыслить некоторые сцены. По его словам, такие изменения были необходимы.

"Я боялся, что Марата захейтят. Конец седьмой серии, он всех сдал. Я думал: ну все, ему конец, потому что так они все в него... Но, слава богу, это прошло. А восьмая серия... Мне показалось, что мы совершили пару ошибок, мне не понравилось", - сказал режиссер.

Однако он подчеркнул, что никто не собирался угождать критикам. Проблем с цензурой не возникало, и не было никакого "приказа сверху".

"Было ощущение, что мы можем сделать лучше. Уже после третьей и четвертой серий, когда стало понятно, что аудитория слишком вовлечена, я просто сказал: слушайте, давайте мы сделаем правильно! В результате мы пересняли, чтобы вместо смазанного троеточия была четкая точка", - добавил Крыжовников.

Напомним, что до начала съемок ни режиссер, ни актеры не верили, что сериал достигнет такого ошеломляющего успеха. К тому же, Крыжовникову даже страшно было браться за эту историю, так как ранее он не работал с темой криминала. Даже после первых восторженных отзывов он не сразу поверил, что они реальны.

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