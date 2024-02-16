Авторы «Слова пацана» раскрыли причину почему пересняли финальную серию

Шум вокруг сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте" (18+) до сих пор не утихает. Утечки двух последних серий первого сезона, появившиеся в интернете, вызвали новую волну эмоций. Однако было объявлено о новых съемках этой части. Режиссер, долгое время молчавший по этому поводу, наконец-то поделился информацией о том, почему была переделана концовка сериала, сообщает Stavropol.media.



Российский сериал "Слово пацана. Кровь на асфальте" рассказывает о молодежных группировках в Казани в конце 1980-х годов. Созданный режиссером Жорой Крыжовниковым, он завоевал огромную популярность среди зрителей, а актеры стали моментально знаменитыми.



Говоря о пересъемках, Крыжовников объяснил, что они пришлись ему не по вкусу, поэтому он решил переосмыслить некоторые сцены. По его словам, такие изменения были необходимы.

"Я боялся, что Марата захейтят. Ведь в конце седьмой серии он всех сдал. Я думал: ну все, это конец для него, ведь они все обратятся против него... Но, слава богу, это обошлось. А восьмая серия... Мне показалось, что мы совершили пару ошибок", - рассказал режиссер.

Тем не менее, он подчеркнул, что никто не собирался угождать критикам. Проблем с цензурой не возникало и не было никаких "приказов сверху".

"У нас было ощущение, что мы можем сделать это лучше. Уже после третьей и четвертой серий, когда стало очевидно, что аудитория слишком сильно вовлечена, я просто сказал: слушайте, давайте мы сделаем все так, как надо! В результате мы пересняли сцены, чтобы заменить смазанное троеточие четкой точкой", - добавил Крыжовников.

Напомним, что перед началом съемок ни режиссер, ни актеры не предполагали, что сериал достигнет такого ошеломляющего успеха. К тому же, Крыжовникову даже страшно было браться за эту историю, так как раньше он никогда не работал с криминальной тематикой. Даже после первых восторженных отзывов он не сразу поверил, что они реальны.