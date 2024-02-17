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Авторы «Слова пацана» раскрыли причину, почему пересняли финал сериала

Авторы «Слова пацана» раскрыли причину, почему пересняли финал сериала

kino.rambler.ru

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Все еще продолжает разделять общественность шум вокруг сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте" (18+), и опубликованные в интернете две слитые серии первого сезона. Но недавно режиссер, который долгое время молчал на эту тему, наконец-то рассказал о причинах пересъемок концовки сериала, сообщает информационный портал "stavropol.media".

Российский сериал "Слово пацана. Кровь на асфальте" рассказывает о молодежных группировках в конце 1980-х годов в Казани. Созданный режиссером Жорой Крыжовниковым, сериал завоевал огромную популярность среди зрителей, а его актеры моментально стали знаменитыми.


Объясняя пересъемки, Крыжовников пояснил, что они ему не понравились, и поэтому он решил пересмотреть некоторые сцены. По его словам, такие изменения были необходимы.

Тем не менее он подчеркнул, что никто не стремился угодить критикам. Не возникло проблем с цензурой, и не было "приказов сверху".

"У нас было ощущение, что мы можем сделать это лучше. Уже после третьей и четвертой серий, когда стало очевидно, что аудитория вовлечена слишком глубоко, я просто сказал: слушайте, давайте мы сделаем все по-настоящему! В результате мы пересняли сцены, чтобы заменить смазанное троеточие четкой точкой", - добавил Крыжовников.

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