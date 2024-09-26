Автомобили подорожают на 1 млн рублей уже в октябре: новый утильсбор не оставляет выбора продавцам

С октября 2024 года российских автовладельцев ждут значительные изменения: правительство утвердило новую шкалу индексации утилизационного сбора на автомобили. Эта мера затронет как цены на новые автомобили, так и условия их страхования.

Рассмотрим, какие изменения произойдут и как они повлияют на автомобильный рынок.

Утилизационный сбор: что это такое?

Утилизационный сбор — это плата за возможность экологически безопасной утилизации автомобиля после его износа. Введен в 2012 году, этот сбор призван контролировать количество старых и потенциально опасных машин на дорогах, а также стимулировать обновление автопарка страны. Размер сбора зависит от нескольких параметров, включая мощность двигателя и тип транспортного средства.

Новые правила начисления сбора

Согласно новому постановлению, утилизационный сбор увеличится на 70–85% с 1 октября 2024 года, а затем будет ежегодно повышаться на 10–20% до 2030 года. Это означает, что владельцы автомобилей столкнутся с увеличением начальных затрат при покупке авто, поскольку сбор взимается единожды при регистрации автомобиля, сообщает портал banki.ru.

Как изменение утилизационного сбора скажется на стоимости автомобилей?

Рост утилизационного сбора неизбежно приведет к увеличению стоимости автомобилей в России. Например, если до индексации утилизационный сбор для легкового автомобиля с двигателем от 1 до 2 литров составлял около 300 тыс. рублей, после повышения он может достичь 556 тыс. рублей. Это увеличение цен коснется как импортных, так и отечественных машин.

Повлияет ли это на стоимость страхования?

Увеличение утилизационного сбора повлияет на страхование, особенно на полисы каско. Так как стоимость каско часто зависит от стоимости автомобиля, повышение начальной стоимости машины приведет к увеличению премий. Однако это повышение не будет пропорционально увеличению стоимости авто, так как основные страховые выплаты связаны с ремонтными работами, а не с утилизацией.

Реакция рынка

Уже сейчас наблюдается повышенный спрос на автомобили, особенно на те, которые можно приобрести по старым ценам до вступления новых правил в силу. Это привело к образованию очередей на границах и увеличению продаж. Ожидается, что многие россияне будут стараться приобрести автомобили до начала действия новых ставок, чтобы избежать дополнительных расходов.

Советы для автовладельцев

Покупайте автомобили заранее: если вы планируете приобретение машины, лучше сделать это до 1 октября 2024 года.

Рассмотрите более старые модели: возможно, будет выгоднее приобрести подержанный автомобиль, который не подпадает под новые правила.

Следите за рыночными тенденциями: понимание текущих и будущих изменений поможет вам принимать обоснованные решения.

Введение новой шкалы утилизационного сбора является значительным изменением в российской автомобильной промышленности, которое окажет влияние на стоимость владения автомобилем. Автовладельцам важно быть в курсе всех изменений, чтобы оптимизировать свои расходы и избежать неожиданных затрат.

