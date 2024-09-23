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Автомобили подорожают на 1 млн рублей уже с 1 октября: новый утильсбор не оставляет выбора продавцам

С октября 2024 года в России вступают в силу но...

rutube.ru

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С октября 2024 года в России вступают в силу новые условия по утилизационному сбору для автомобилей, вызванные необходимостью регулировать рынок в условиях экологической напряженности и экономических изменений.

Правительство утвердило масштабную индексацию утильсбора, которая затронет все категории транспортных средств и окажет значительное влияние на стоимость автомобилей и страховые полисы.

Увеличение утильсбора: основные моменты

Начиная с 1 октября 2024 года, утильсбор для новых автомобилей будет увеличен на 70–85%, а в последующие годы планируется его ежегодное повышение на 10–20% до 2030 года. Это касается как легковых, так и грузовых автомобилей, а также спецтехники, с переменной ставкой в зависимости от объема двигателя или массы транспортного средства.

Как это повлияет на цены?

Эксперты предсказывают значительное увеличение стоимости автомобилей в России. Например, стоимость новых легковых автомобилей может увеличиться на сотни тысяч рублей. Это ударит по карману как потребителей, так и производителей автомобилей. Ожидается, что повышение цен активизирует вторичный рынок автомобилей, где машины старше трех лет не подвергаются новой ставке утильсбора.

Влияние на страховой рынок

Рост стоимости автомобилей из-за увеличения утильсбора скажется и на стоимости страховых полисов, особенно КАСКО. Поскольку стоимость автомобиля является одним из определяющих факторов при расчете стоимости полиса, увеличение утильсбора неизбежно приведет к повышению цен на страхование. В то же время, изменения в утильсборе не повлияют на ОСАГО, так как страховая сумма по этому виду страхования фиксирована.

Перспективы и прогнозы

Ситуация на автомобильном рынке в ближайшие годы будет зависеть от многих факторов, включая экономическую политику и мировые экономические тренды. Однако уже сейчас ясно, что изменения в утильсборе окажут глубокое воздействие как на первичный, так и на вторичный рынки автомобилей в России.

На фоне этих изменений потребителям стоит быть внимательными к изменениям цен и возможно рассмотреть покупку автомобиля до вступления в силу новых правил утильсбора. Это может стать хорошей стратегией для тех, кто хочет избежать дополнительных расходов в будущем.

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