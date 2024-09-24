Новости России
· 16+ · Ульяна Сенько

Автомобили подорожают на 1 миллион рублей уже с 1 октября: новый утильсбор не оставляет выбора продавцам

С октября текущего года российский автопром жде...

dzen.ru

Подписаться в Telegram

С октября текущего года российский автопром ждет существенные изменения, связанные с обновлением системы индексации утилизационного сбора.

Эти новшества приведут к увеличению цен на автомобили, что станет значимым фактором для тех, кто намерен купить машину в ближайшее время. Давайте более подробно рассмотрим, что такое утилизационный сбор, как он будет изменен и как это повлияет на потребителей и рынок.

Утилизационный сбор: что это?

Утилизационный сбор был введен в России в 2012 году в преддверии присоединения страны к ВТО. Основная цель сбора — ограничение импорта подержанных автомобилей и создание финансовой основы для экологичной утилизации транспортных средств по завершении их службы. Размер сбора варьируется в зависимости от типа и характеристик автомобиля и уплачивается единовременно при первой регистрации машины.

Изменения с 1 октября 2024 года

С 1 октября 2024 года утилизационный сбор увеличится на 70-85%, в зависимости от объема двигателя легковых автомобилей, а для грузовых машин — в зависимости от их массы и возраста. В дальнейшем предполагается ежегодное увеличение сбора на 10-20% до 2030 года.

Например, для легкового автомобиля с объемом двигателя от 1 до 2 литров сбор возрастет с 300 600 рублей до 556 200 рублей. Это приведет к значительному росту цен на новые и уже ввезенные автомобили.

Влияние на цены и стоимость страхования

Ожидается, что повышение утилизационного сбора окажет серьезное влияние на цены автомобилей в России:

- Стоимость новых и подержанных автомобилей вырастет в среднем на 700 тысяч рублей для машин с двигателем от 2 до 3 литров.

- Для грузовиков и специализированной техники возможен рост цен на сотни тысяч рублей, что в свою очередь скажется на ценах товаров и услуг из-за увеличения затрат на транспортировку.

- Это повышение отразится и на стоимости страховки, особенно КАСКО, поскольку страховые компании исходят из цены автомобиля при расчете страховой премии. При этом ОСАГО останется неизменным, так как его страховая сумма фиксирована и не зависит от стоимости авто.

Рыночные перспективы и рекомендации для покупателей

Грядущие изменения уже привели к росту спроса на автомобили, так как многие желают купить их по старым ценам. Интерес к автомобилям даже вызвал очереди на границах, особенно при ввозе машин из Китая.

Рекомендации для потребителей:

- Спешите с покупкой: если у вас есть намерение приобрести автомобиль, лучше сделать это до вступления в силу новых тарифов.

- Изучите альтернативы: рассмотрите варианты как новых, так и поддержанных автомобилей, а также более доступные модели или машины с меньшим объемом двигателя.

Подорожание автомобилей неизбежно и заставит покупателей пересмотреть свои бюджеты и возможности. Внимательное планирование и осознанный подход помогут сократить финансовые риски и сделать обоснованное инвестиционное решение в новых экономических условиях.

Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

До конца года в Казани можно будет ездить в мет...
Важное в РТ
3 часа назад

До конца года в Казани можно будет ездить в метро за 23 рубля

Лонгриды

19 часов назад

Казанский грибник раскрыл секреты полных ведер

Интересное в Казани

день назад

Поминки среди праздничных шаров: рассказываем, как в Казани борются за культуру достойного прощания с близкими

уборка после обработки от клещей

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане прогнозируют сильные морозы до -2 градусов

Гид по скидкам Казани

2 дня назад

Все для школы: гайд по самому необходимому для юных гениев в 2024 году

изготовление шкафов купе москва в Москве

Новости Татарстана

21 час назад

В РТ будет потепление

Новости Казани

день назад

Стали известны детали смерти 13-летнего мальчика

Новости Казани

день назад

Бастрыкину доложили о нехватке транспорта в поселке Константиновка

Новости Казани

день назад

В Казани начался суд над шеф-поваром, отравившим рабочих «Нэфис Косметикс»

Новости Казани

день назад

Студентов КНИТУ - КХТИ тоже хотят выселить из общежития из-за БРИКС
Лонгриды
3 дня назад

Проблемы казанского общежития: тараканы, пьяницы и бездействие УК

Жители дома по адресу Гарифьянова 42 буквально ...

Новости Татарстана

38 минут назад

В Татарстане нашли мумифицированные трупы двух пенсионерок

Интересное в Казани

день назад

Как открыть для себя «Новый свет»?

Новости Казани

час назад

В Вахитовском районе Казани отключат воду на два дня

Новости Казани

2 часа назад

В РТ недополучили урожая на 3 млрд рублей из-за непогоды
Татарстанцы собрали 831 килограмм мусора на Все...
Новости Казани
2 дня назад

Татарстанцы собрали 831 килограмм мусора на Всероссийском субботнике

Новости Татарстана

5 часов назад

В Татарстане из-за ДТП двое погибли и четверо пострадали

Новости Татарстана

5 часов назад

В Татарстане плату за детсад повысят с 1 января 2025 года

Новости Казани

6 часов назад

Казань ожидает делегацию из Кубы на саммите БРИКС
6 шеф-поваров на 1 кухне и массажный кабинет дл...
Интересное в Казани
6 дней назад

6 шеф-поваров на 1 кухне и массажный кабинет для сотрудников: как устроен ресторанный бизнес в Казани

В Песчаных Ковалях подросток разбился на квадро...
Новости Татарстана
2 дня назад

В Песчаных Ковалях подросток разбился на квадроцикле