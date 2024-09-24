Автомобили подорожают на 1 миллион рублей уже с 1 октября: новый утильсбор не оставляет выбора продавцам

С октября текущего года российский автопром ждет существенные изменения, связанные с обновлением системы индексации утилизационного сбора.

Эти новшества приведут к увеличению цен на автомобили, что станет значимым фактором для тех, кто намерен купить машину в ближайшее время. Давайте более подробно рассмотрим, что такое утилизационный сбор, как он будет изменен и как это повлияет на потребителей и рынок.

Утилизационный сбор: что это?

Утилизационный сбор был введен в России в 2012 году в преддверии присоединения страны к ВТО. Основная цель сбора — ограничение импорта подержанных автомобилей и создание финансовой основы для экологичной утилизации транспортных средств по завершении их службы. Размер сбора варьируется в зависимости от типа и характеристик автомобиля и уплачивается единовременно при первой регистрации машины.

Изменения с 1 октября 2024 года

С 1 октября 2024 года утилизационный сбор увеличится на 70-85%, в зависимости от объема двигателя легковых автомобилей, а для грузовых машин — в зависимости от их массы и возраста. В дальнейшем предполагается ежегодное увеличение сбора на 10-20% до 2030 года.

Например, для легкового автомобиля с объемом двигателя от 1 до 2 литров сбор возрастет с 300 600 рублей до 556 200 рублей. Это приведет к значительному росту цен на новые и уже ввезенные автомобили.

Влияние на цены и стоимость страхования

Ожидается, что повышение утилизационного сбора окажет серьезное влияние на цены автомобилей в России:

- Стоимость новых и подержанных автомобилей вырастет в среднем на 700 тысяч рублей для машин с двигателем от 2 до 3 литров.

- Для грузовиков и специализированной техники возможен рост цен на сотни тысяч рублей, что в свою очередь скажется на ценах товаров и услуг из-за увеличения затрат на транспортировку.

- Это повышение отразится и на стоимости страховки, особенно КАСКО, поскольку страховые компании исходят из цены автомобиля при расчете страховой премии. При этом ОСАГО останется неизменным, так как его страховая сумма фиксирована и не зависит от стоимости авто.

Рыночные перспективы и рекомендации для покупателей

Грядущие изменения уже привели к росту спроса на автомобили, так как многие желают купить их по старым ценам. Интерес к автомобилям даже вызвал очереди на границах, особенно при ввозе машин из Китая.

Рекомендации для потребителей:

- Спешите с покупкой: если у вас есть намерение приобрести автомобиль, лучше сделать это до вступления в силу новых тарифов.

- Изучите альтернативы: рассмотрите варианты как новых, так и поддержанных автомобилей, а также более доступные модели или машины с меньшим объемом двигателя.

Подорожание автомобилей неизбежно и заставит покупателей пересмотреть свои бюджеты и возможности. Внимательное планирование и осознанный подход помогут сократить финансовые риски и сделать обоснованное инвестиционное решение в новых экономических условиях.

