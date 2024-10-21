Автомобили по подписке стали выгоднее машин в кредит: какие плюсы и минусы

В последние месяцы рынок автомобильных услуг в России претерпел значительные изменения. Из-за роста ключевой ставки и общих экономических условий подписка на автомобиль, которая ранее считалась менее выгодной, начинает уверенно конкурировать с автокредитами.

По данным Национального автомобильного союза, средняя стоимость подписки на автомобиль сейчас варьируется от 50 000 рублей в месяц, и в этот пакет входит не только аренда машины, но и полное ее обслуживание, а также страховка.

Почему подписка становится выгоднее автокредита?

Ранее подписка на автомобиль считалась вдвое дороже автокредита, что делало её непопулярной среди водителей. Однако, как отмечает вице-президент Национального автомобильного союза, с нынешними высокими процентными ставками автокредит начал проигрывать подписке. В зависимости от модели автомобиля и условий сделки, ежемесячный платеж по подписке может быть значительно ниже, чем по кредиту.

Шапарин приводит примеры, когда разница в платежах между кредитом и подпиской достигает полутора-двух раз. Помимо этого, автокредит включает дополнительные расходы, которые могут быть скрытыми для покупателя, такие как «карты помощи на дороге», которые часто включаются в тело кредита.

Подписка на автомобили: что предлагают сервисы?

Сегодня в России существует несколько сервисов, предлагающих автомобили по подписке. Среди них представлены как остатки европейских марок, так и новые модели китайских производителей, которые занимают все большую долю на рынке. За 50 000 рублей в месяц клиент получает возможность пользоваться автомобилем с полным обслуживанием и страхованием, что делает эту услугу привлекательной для многих автолюбителей.

Одним из основных преимуществ подписки является то, что автомобиль закрепляется за конкретным пользователем на весь срок аренды, что кардинально отличает этот сервис от каршеринга. Машина не доступна другим водителям, что позволяет полностью чувствовать себя владельцем на время аренды.

Какие модели доступны по подписке?

В условиях ограниченных поставок автомобилей из Европы и других стран, российские сервисы подписок сосредоточились на предложениях китайских автомобилей. Несмотря на некоторую скептичность по поводу качества таких машин, спрос на них растет. Вячеслав Субботин, автор программы «Минтранс», указывает, что цены на новые автомобили в России значительно выросли, и из-за этого многие покупатели вынуждены рассматривать подписку как альтернативу автокредитам. Однако он подчеркивает, что подписка — это не панацея, а просто еще одна форма владения автомобилем.

Подписка или автокредит: что выбрать?

Хотя подписка на автомобиль становится более популярной, Вячеслав Субботин предупреждает, что она далеко не всегда является однозначно выгодной. Всё зависит от конкретной модели машины и условий, которые предлагает сервис подписки. Важно учитывать, что подписка по-прежнему остаётся довольно дорогим вариантом владения автомобилем. Однако в условиях высоких ставок и увеличения стоимости автокредитов, подписка начинает занимать важное место на рынке.

Варианты подписки от ведущих компаний

Сервис «Яндекс Драйв» недавно предложил новую опцию для своих клиентов — возможность выкупа автомобиля после долгосрочной аренды. Это позволяет водителям пользоваться машиной на условиях подписки, а затем приобрести её без первоначального взноса с равными ежемесячными платежами.

Банк ВТБ также запускает программу подписки, которая позволяет арендовать автомобиль на срок от трех месяцев с возможностью дальнейшего выкупа по остаточной стоимости. Это делает подписку гибким решением для тех, кто пока не готов к покупке машины, но рассматривает такую возможность в будущем.

Подписка на автомобиль постепенно становится реальной альтернативой автокредиту в условиях высоких процентных ставок. Хотя нельзя назвать её абсолютно выгодным решением для всех, для многих покупателей это способ обойти дополнительные расходы и обеспечить себе комфортное владение автомобилем без долгосрочных обязательств. Важно внимательно сравнивать условия подписки и автокредита, чтобы выбрать наиболее подходящий вариант для своего бюджета и потребностей.

