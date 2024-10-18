Автомобиль по подписке теперь выгоднее машины в кредит: какие плюсы и минусы

В последние месяцы на российском рынке наблюдается заметный интерес к автомобильным подпискам. Согласно последним расчётам Национального автомобильного союза, при текущих высоких ставках по кредитам, подписка оказывается экономически выгоднее традиционного автокредита.

Это изменение привлекло внимание автовладельцев, ищущих более гибкие варианты финансирования.

Почему подписка становится предпочтительнее?

Антон Шапарин, вице-президент Национального автомобильного союза, отметил, что стоимость подписки традиционно была вдвое выше стоимости кредита, в зависимости от выбранного автомобиля. Однако в ситуации высоких кредитных ставок, подписка стала значительно выгоднее. В некоторых случаях разница в ежемесячных платежах достигает полутора-двух раз.

Что включает подписка?

Подписка предлагает полный пакет услуг, который включает обслуживание и страхование автомобиля за фиксированную месячную плату от 50 тысяч рублей. Этот подход освобождает потребителей от необходимости заботиться о дополнительных расходах и позволяет избежать скрытых платежей, характерных для многих кредитных сделок.

Какие машины предлагаются?

На данный момент подписка охватывает в основном китайские автомобили и европейские модели, которые остались на рынке. Клиенты выбирают автомобиль на сайте и получают его в пользование без доступа для других пользователей, что отличает подписку от каршеринга.

Альтернативное мнение

Тем не менее, Вячеслав Субботин, ведущий программы «Минтранс», указывает, что несмотря на возросшую популярность подписки, нельзя говорить о ней как о единственно выгодном варианте. Решение зависит от конкретной ситуации, модели автомобиля и личных предпочтений владельца.

В условиях текущей экономической ситуации, автомобильная подписка представляет собой привлекательную альтернативу автокредитам, особенно учитывая её прозрачность и отсутствие скрытых расходов. Однако выбор между подпиской и кредитом остаётся индивидуальным и зависит от множества факторов.