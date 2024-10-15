Автомобиль по подписке стал выгоднее машины в кредит: какие плюсы и минусы

В условиях роста ставок и изменения экономических условий автомобильная подписка постепенно занимает лидирующие позиции на рынке.

По данным Национального автомобильного союза, средняя стоимость подписки на автомобиль составляет около 50 тысяч рублей в месяц, включая обслуживание и страховку, что делает её более выгодным вариантом, чем автокредит. Ожидается, что именно эта форма владения автомобилем может стать доминирующей в ближайшие годы.

Почему подписка выгоднее автокредита?

По словам Антона Шапарина, вице-президента Национального автомобильного союза, ранее подписка на автомобиль была значительно дороже, чем кредит, порой в два раза. Однако в условиях высоких процентных ставок ситуация изменилась. Разница в ежемесячных платежах может доходить до полутора-двух раз, и кредит уже не выглядит столь привлекательным. К тому же дилеры часто включают в тело кредита дополнительные услуги, такие как, например, «карта помощи на дороге» за 450 рублей, что увеличивает итоговую сумму.

Подписка предлагает фиксированные платежи, которые включают в себя обслуживание и страховку, что избавляет клиента от лишних расходов и непредвиденных затрат. Также, в отличие от каршеринга, автомобили по подписке закрепляются за конкретным пользователем на долгий срок, что позволяет чувствовать себя владельцем машины, не переживая о ремонте и технических вопросах.

Ограниченное предложение и растущий спрос

Рынок подписок на автомобили в России активно развивается, несмотря на некоторые ограничения. Подписка охватывает как остатки европейских машин, так и новые китайские модели, которые становятся всё более популярными. В условиях дефицита новых автомобилей и роста цен, многие россияне вынуждены искать альтернативные варианты владения, и подписка становится таким решением. Однако спрос на такие машины настолько высок, что свободные варианты быстро разбираются, порой в течение нескольких дней.

Подписка или автокредит?

Несмотря на все плюсы подписки, Вячеслав Субботин, автор и ведущий программы «Минтранс», утверждает, что ни кредит, ни подписка не набирают популярности как выгодные варианты. По его словам, это скорее вынужденная мера для тех, кто не может позволить себе покупку автомобиля сразу. Проблема заключается в том, что цены на автомобили сильно выросли, и даже бюджетные модели, такие как Hyundai Solaris, могут стоить до 2 миллионов рублей.

Кредит, подписка или лизинг — каждая из этих форм владения автомобилем имеет свои плюсы и минусы, и выбор зависит от конкретных моделей и условий. Подписка может быть выгодной для некоторых автомобилей, но это далеко не универсальное решение для всех.

Перспективы рынка подписок

Несмотря на существующие ограничения, подписка на автомобили продолжает привлекать внимание крупных компаний. Например, ВТБ запустил услугу, позволяющую арендовать автомобиль на три месяца с возможностью последующего выкупа по остаточной стоимости. «Яндекс Драйв» также предлагает своим клиентам долгосрочную аренду с правом выкупа без первоначального взноса, что делает эту услугу доступной для более широкого круга пользователей.

Автомобильная подписка постепенно меняет представление о владении автомобилем в России. В условиях высоких ставок и растущих цен она может стать популярной альтернативой традиционным автокредитам. Однако важно помнить, что это не универсальное решение, и выбор зависит от конкретных условий и предложений на рынке.