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Автомобиль по подписке стал выгоднее автомобиля в кредит: какие плюсы и минусы

Рынок автомобилей в России переживает значитель...

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Рынок автомобилей в России переживает значительные изменения: в условиях высоких процентных ставок автокредиты становятся все менее доступными, и на первый план выходит новый формат владения автомобилем — подписка.

Эксперты отмечают, что средняя месячная стоимость подписки, которая стартует от 50 тысяч рублей, теперь оказывается выгоднее, чем платеж по кредиту, особенно с учетом включенных в пакет обслуживания и страхования.

Почему подписка становится популярной?

Автомобильная подписка раньше считалась дорогим удовольствием, но нынешние экономические реалии изменили ситуацию. Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин рассказал, что разница в ежемесячных платежах между подпиской и кредитом может достигать полутора-двух раз, особенно при учете всех дополнительных расходов, таких как страхование и услуги дилера.

«В эпоху высоких ставок автокредит начинает проигрывать подписке, — объясняет Шапарин. — Я сам недавно искал автомобиль в сервисах подписки, и популярные модели буквально «улетают» за считанные дни. Это связано с тем, что банки предлагают депозиты с высокими процентами, а подписка позволяет избежать крупных первоначальных взносов и переплат».

Как работает автомобильная подписка?

Подписка на автомобиль — это форма аренды, при которой клиент оплачивает фиксированный ежемесячный платеж, в который входят обслуживание, страховка и возможность эксплуатации автомобиля без дополнительных расходов. В отличие от каршеринга, автомобиль закрепляется за конкретным пользователем, и им пользуются только он и его семья. Найти подходящий автомобиль можно на сайтах крупных сервисов подписок, которые предлагают модели разного класса — от европейских марок до новых китайских автомобилей.

Примеры компаний, предоставляющих услуги автомобильной подписки, включают ВТБ и «Яндекс Драйв». У ВТБ можно арендовать машину на три месяца, а затем приобрести ее по остаточной стоимости. «Яндекс Драйв» предлагает возможность выкупа автомобиля после долгосрочной аренды, причем первый взнос не требуется.

В чем преимущества подписки?

  • Экономия на дополнительных расходах. В стоимость подписки включены страховка и обслуживание, что освобождает от необходимости оплачивать эти услуги отдельно.
  • Гибкость. Подписку можно оформить на срок от нескольких месяцев до года, что позволяет легко менять автомобиль в зависимости от потребностей.
  • Отсутствие первоначального взноса. В отличие от кредита, подписка не требует крупных затрат на старте, что делает её более доступной для многих покупателей.

Ограничения и риски

Несмотря на растущую популярность, подписка на автомобиль подходит не для всех и не для каждой модели. Вячеслав Субботин, автор программы «Минтранс», отмечает, что подписка и кредит остаются дорогостоящими формами владения автомобилем, так как в конечном итоге переплата может достигать полутора стоимости машины.

Кроме того, рынок подписок в России преимущественно сосредоточен на китайских автомобилях. Модели из других стран практически не представлены, что ограничивает выбор.

Что ждет рынок подписок в будущем?

Эксперты прогнозируют, что автомобильная подписка останется актуальной минимум на три года, пока сохраняются высокие ставки по кредитам. Сервисы подписок продолжат расширять свои предложения, добавляя новые модели и улучшая условия аренды. Однако, для тех, кто рассматривает подписку как долгосрочное решение, важно учитывать все нюансы и анализировать возможные затраты.

Автомобильная подписка становится достойной альтернативой автокредиту в условиях высокого уровня инфляции и роста цен на автомобили. Хотя подписка не может считаться идеальным решением для всех, она позволяет существенно сократить расходы на обслуживание и владение машиной. Тем, кто планирует оформить подписку, стоит внимательно изучить условия и выбрать подходящий вариант, учитывая как преимущества, так и возможные ограничения.

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