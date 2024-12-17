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Автоэксперт Колодочкин озвучил простые способы согреть машину зимой

Суровые зимние условия ежегодно проверяют автом...

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Суровые зимние условия ежегодно проверяют автомобили на прочность, а водителей — на терпение.

Автоэксперт журнала «За рулём» Михаил Колодочкин дал несколько полезных рекомендаций, которые помогут подготовить машину к морозам и избежать неприятных сюрпризов на дороге. Эти простые, но эффективные меры позволят сохранить автомобиль в рабочем состоянии и обеспечить комфортную езду даже в сильный холод.

1. Обогрев поддона картера — популярный метод в северных регионах

Одной из распространённых проблем в морозы является загустевание масла в поддоне картера двигателя. Чтобы предотвратить этот процесс, многие автолюбители устанавливают специальные обогреватели.

Какие решения существуют:

  • Внешние обогреватели или встроенные ТЭНы — надёжное решение, которое требует профессионального монтажа.
  • Наклеиваемые пластины с подключением к 220 В — упрощённый и бюджетный вариант, который не требует сложной установки.
  • Такой обогрев помогает маслу сохранять текучесть при низких температурах, облегчая запуск двигателя зимой.

2. Обогреваемые стеклоочистители — лучшая видимость в любую погоду

Обычные щётки дворников часто не справляются с наледью и снегом, ухудшая видимость на дороге. Автоэксперт советует заменить их на обогреваемые стеклоочистители, которые нагреваются и остаются чистыми в непогоду.

Что важно знать:

  • Такие щётки не спасут от ледяного дождя, но значительно улучшат работу в условиях снегопада.
  • Они работают от электрической сети автомобиля и эффективно предотвращают образование наледи на стекле.

3. Подогрев омывающей жидкости: простое и полезное устройство

Зимой многие водители сталкиваются с замерзанием омывающей жидкости в бачке, что делает стеклоочистку невозможной. Решить проблему поможет устройство для подогрева изопропиловой жидкости, которое подключается к системе охлаждения двигателя.

Как это работает:

  • Устройство действует по принципу кипятильника и поддерживает жидкость в текучем состоянии.
  • Это гарантирует, что омывающая система будет исправно работать даже в сильный мороз.

4. Уход за резиновыми уплотнителями дверей

Примерзшие двери — одна из самых распространённых зимних проблем. Михаил Колодочкин рекомендует обрабатывать резиновые уплотнители силиконовой смазкой, чтобы предотвратить их примерзание.

Советы по обработке:

  • Наносите смазку равномерно по всей поверхности уплотнителя.
  • Повторяйте процедуру регулярно, особенно после мойки автомобиля или сильного снегопада.
  • Это не только предотвратит примерзание, но и продлит срок службы резиновых элементов.

5. Проверка аккумулятора и своевременная замена расходников

Низкие температуры сильно нагружают аккумулятор, из-за чего он быстрее разряжается. Чтобы не столкнуться с проблемой на морозе, необходимо:

  • Проверить состояние АКБ — при первых признаках быстрой разрядки замените аккумулятор на новый.
  • Заменить масло после пробега в 7–8 тысяч километров, так как зимой оно подвергается более интенсивной нагрузке.
  • Обновить дворники перед зимой и снова заменить их в конце сезона для лучшей видимости.

Подготовьте автомобиль к зиме заранее

Советы автоэксперта Михаила Колодочкина — это простой и эффективный способ защитить автомобиль от зимних трудностей. Использование обогревателей, регулярное обслуживание и внимание к деталям помогут вам избежать неприятностей на дорогах и сохранить комфорт в поездках даже в самые морозные дни.

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