Автоэксперт Колодочкин назвал простые способы согреть машину зимой

С наступлением холодов автомобилисты сталкиваются с множеством проблем: замёрзшими стеклоочистителями, загустевшей омывающей жидкостью и примерзшими дверями.

Автомобильный эксперт журнала «За рулем» Михаил Колодочкин поделился простыми и эффективными способами подготовки машины к зимним условиям. Эти рекомендации помогут не только сохранить комфорт, но и избежать поломок.

1. Обогрев поддона картера: решение для северных регионов

Один из популярных методов подготовки автомобиля к экстремальным холодам — установка обогревателя для поддона картера. Это устройство подогревает масло в двигателе, облегчая запуск в морозы.

На рынке представлены разные модели:

Внешние обогреватели — монтируются снаружи двигателя.

Встроенные тэны — интегрируются в систему.

Наклеиваемые пластины — компактный и доступный вариант, который подключается к сети 220 В. Они удобны в использовании и просты в установке.

2. Обогреваемые стеклоочистители для лучшей видимости

Зимой традиционные щётки стеклоочистителей могут обледенеть, что ухудшает видимость и снижает безопасность. Колодочкин рекомендует заменить их на обогреваемые модели.

Преимущества:

Быстро избавляются от наледи.

Обеспечивают чистоту лобового стекла даже в условиях снегопада.

Хотя такие щётки не спасут от сильного обледенения при ледяном дожде, в условиях умеренного холода они значительно облегчат жизнь водителю.

3. Обогрев изопропиловой омывающей жидкости

Одной из частых зимних проблем является замерзание омывающей жидкости. Для решения этой проблемы можно установить устройство, напоминающее бытовой кипятильник. Оно подключается к системе охлаждения двигателя и поддерживает жидкость в текучем состоянии. Это не только улучшит работу омывателя, но и увеличит срок службы системы.

4. Уход за резиновыми уплотнителями дверей

Примерзшие двери зимой — частая неприятность для автомобилистов. Колодочкин советует обрабатывать уплотнители силиконосодержащей смазкой.

Как это сделать:

Очистите уплотнители от грязи и влаги.

Нанесите слой силиконовой смазки по всей длине.

Дайте материалу впитаться.

Эта простая мера предотвратит примерзание и защитит резину от растрескивания.

5. Контроль аккумулятора и замена масла

Морозы увеличивают нагрузку на аккумулятор, поэтому его состояние необходимо проверять регулярно. Если он быстро разряжается, лучше заменить его до наступления сильных холодов.

Кроме того, Колодочкин рекомендует:

Обновлять моторное масло после 7–8 тысяч километров пробега. В морозы масло густеет, что может затруднить работу двигателя.

Проверить и заменить щётки стеклоочистителей в начале и конце зимы.

Подготовьтесь к зиме заранее

Зима — это стресс не только для водителя, но и для автомобиля. Следуя советам Михаила Колодочкина, вы сможете минимизировать риски и обеспечить комфортное вождение даже в экстремальных условиях. Небольшие вложения в обогреватели, смазки и осмотр аккумулятора окупятся безопасностью и спокойствием на дороге.

