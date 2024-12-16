Новости России
· 16+ · Ульяна Сенько

Автоэксперт Колодочкин назвал простые способы согреть машину зимой

С наступлением холодов автомобилисты сталкивают...

PROKAZAN

Подписаться в Telegram

С наступлением холодов автомобилисты сталкиваются с множеством проблем: замёрзшими стеклоочистителями, загустевшей омывающей жидкостью и примерзшими дверями.

Автомобильный эксперт журнала «За рулем» Михаил Колодочкин поделился простыми и эффективными способами подготовки машины к зимним условиям. Эти рекомендации помогут не только сохранить комфорт, но и избежать поломок.

1. Обогрев поддона картера: решение для северных регионов

Один из популярных методов подготовки автомобиля к экстремальным холодам — установка обогревателя для поддона картера. Это устройство подогревает масло в двигателе, облегчая запуск в морозы.

На рынке представлены разные модели:

  • Внешние обогреватели — монтируются снаружи двигателя.
  • Встроенные тэны — интегрируются в систему.
  • Наклеиваемые пластины — компактный и доступный вариант, который подключается к сети 220 В. Они удобны в использовании и просты в установке.

2. Обогреваемые стеклоочистители для лучшей видимости

Зимой традиционные щётки стеклоочистителей могут обледенеть, что ухудшает видимость и снижает безопасность. Колодочкин рекомендует заменить их на обогреваемые модели.

Преимущества:

  • Быстро избавляются от наледи.
  • Обеспечивают чистоту лобового стекла даже в условиях снегопада.

Хотя такие щётки не спасут от сильного обледенения при ледяном дожде, в условиях умеренного холода они значительно облегчат жизнь водителю.

3. Обогрев изопропиловой омывающей жидкости

Одной из частых зимних проблем является замерзание омывающей жидкости. Для решения этой проблемы можно установить устройство, напоминающее бытовой кипятильник. Оно подключается к системе охлаждения двигателя и поддерживает жидкость в текучем состоянии. Это не только улучшит работу омывателя, но и увеличит срок службы системы.

4. Уход за резиновыми уплотнителями дверей

Примерзшие двери зимой — частая неприятность для автомобилистов. Колодочкин советует обрабатывать уплотнители силиконосодержащей смазкой.

Как это сделать:

  • Очистите уплотнители от грязи и влаги.
  • Нанесите слой силиконовой смазки по всей длине.
  • Дайте материалу впитаться.

Эта простая мера предотвратит примерзание и защитит резину от растрескивания.

5. Контроль аккумулятора и замена масла

Морозы увеличивают нагрузку на аккумулятор, поэтому его состояние необходимо проверять регулярно. Если он быстро разряжается, лучше заменить его до наступления сильных холодов.

Кроме того, Колодочкин рекомендует:

  • Обновлять моторное масло после 7–8 тысяч километров пробега. В морозы масло густеет, что может затруднить работу двигателя.
  • Проверить и заменить щётки стеклоочистителей в начале и конце зимы.

Подготовьтесь к зиме заранее

Зима — это стресс не только для водителя, но и для автомобиля. Следуя советам Михаила Колодочкина, вы сможете минимизировать риски и обеспечить комфортное вождение даже в экстремальных условиях. Небольшие вложения в обогреватели, смазки и осмотр аккумулятора окупятся безопасностью и спокойствием на дороге.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

день назад

Бастрыкину доложат о семьях из Челнов, которым 5 лет не дают земельные участки

Новости России

6 часов назад

Максимальная ставка по накопительному счету Сбера увеличилась до 18%

как отмыть плесень в стиральной машине на резине

Новости Татарстана

12 часов назад

Поцелованные Святым Духом: Тамара Глоба назвала троицу знаков, на которых обрушится благословение

Гид по скидкам Казани

3 дня назад

Скидки до 50%: казанцы отдают стоматологам на лечение зубов миллионы каждый месяц, но этого можно избежать

сварка выхлопной трубы в Москве

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане ожидается снег, гололедица и снежные заносы

Новости Татарстана

10 часов назад

В чистопольской школе №16 драка учителя и ученика попала на видео

Новости Казани

день назад

Жителей Казани приглашают на благотворительную школьную ярмарку

Новости Татарстана

день назад

В Челнах взломали фотографа и шантажировали интимными фотографиями ее клиенток

Новости Казани

11 часов назад

Парковка в ТЦ KazanMall может уйти под воду
Лонгриды
3 дня назад

«У нас сложилась банда»: в Казани прошла премьера фильма «Елки 11»

В Казани состоялась премьера долгожданного филь...

Новости Казани

6 часов назад

Водителя Porsche Cayman приговорили к 2 годам ИК за смертельное ДТП

Важное в РТ

13 часов назад

АО «Транснефть – Прикамье» - в числе победителей республиканского конкурса на лучшую организацию корпоративного волонтерства

Новости Татарстана

7 часов назад

Специалисты подготовили Иннополис к новогодним праздникам

Новости Казани

8 часов назад

В Казани 3 детей отравились угарным газом
В Казани по факту гибели рабочего 13 декабря во...
Новости Казани
9 часов назад

В Казани по факту гибели рабочего 13 декабря возбуждено дело

Новости Татарстана

10 часов назад

В Альметьевском районе поезд снёс машину

Новости Татарстана

10 часов назад

В Челнах прокурор требует изъять квартиру у экс-сотрудника одной инспекции

Новости Татарстана

13 часов назад

Тарифы на вывоз мусора в РТ назвали самыми низкими в Поволжье
ВТБ запустил свой pay-сервис для офлайн-покупок
Новости России
5 дней назад

ВТБ запустил свой pay-сервис для офлайн-покупок