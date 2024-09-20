Авто подорожают на 1 млн рублей уже с 1 октября: новый утильсбор не оставляет выбора продавцам

С октября 2024 года, российский автомобильный рынок столкнется с резким увеличением утилизационного сбора, который будет индексирован на 70−85%.

Правительство планирует продолжить ежегодное повышение этого сбора на 10−20% до 2030 года. Повышение затронет как легковые, так и грузовые автомобили, в зависимости от объема двигателя или возраста и массы транспортного средства. Это изменение вызывает волну обсуждений среди владельцев авто и экспертов отрасли, так как существенно повлияет на стоимость автомобилей и страховых полисов.

Как изменится утилизационный сбор?

Утилизационный сбор взимается при первой регистрации автомобиля в России и предназначен для покрытия расходов на его будущую утилизацию. Существенное увеличение этого сбора начнется с 1 октября 2024 года. Например, для легкового автомобиля с двигателем объемом 1-2 литра утильсбор вырастет с 300 600 до 556 200 рублей. Такие изменения ставят под угрозу доступность новых автомобилей для широких слоев населения и могут снизить спрос на новые автомобили, увеличивая интерес к подержанным.

Влияние на стоимость автомобилей

Эксперты предсказывают, что первоначальное повышение утильсбора непосредственно отразится на цене автомобилей в салонах. Директор сервиса автозаймов Caranga, Аркадий Бакушкин, отмечает, что увеличение утильсбора приведет к тому, что автомобили как импортные, так и отечественные, подорожают в среднем на 10-20%. Ожидается, что это увеличение стимулирует покупателей к приобретению автомобилей до вступления изменений в силу.

Эффект для страхования автомобилей

Изменения в утилизационном сборе также скажутся на страховке автомобилей. Поскольку утилизационный сбор влияет на общую стоимость автомобиля, он косвенно повлияет и на стоимость полисов КАСКО. По словам экспертов из страховой компании «Зетта Страхование», стоимость КАСКО может возрасти, однако рост цен будет умеренным, так как большая часть расходов при страховых случаях связана с ремонтными работами, а не с полной стоимостью авто.

Подготовка к изменениям

В преддверии роста утильсбора многие автосалоны и дилеры уже начали активно закупать автомобили, чтобы успеть продать их по старым ценам. Автостат сообщает о значительном увеличении продаж в августе 2024 года, что на 35% превышает показатели прошлого года. Покупателям, планирующим обновление своего автопарка, стоит поспешить с покупкой до октября, чтобы избежать переплат.

Увеличение утилизационного сбора в России станет значимым фактором на автомобильном рынке в ближайшие годы. Оно повлияет на стоимость автомобилей и страховых полисов, подталкивая потребителей к более внимательному планированию своих покупок и, возможно, к переходу на вторичный рынок в поисках более доступных вариантов, сообщает портал banki.ru.