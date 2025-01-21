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Атака ВСУ на Россию 21 января: удар по жилому дому, разрушения, погибшие

В ночь с 20 на 21 января город Смоленск подверг...

rutube.ru

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В ночь с 20 на 21 января город Смоленск подвергся атаке беспилотных летательных аппаратов, предположительно запущенных ВСУ.

Один из дронов попал в жилую многоэтажку, что привело к крупному пожару, сообщает news.ru.

Как развивались события?

В 00:41 губернатор Смоленской области Василий Анохин объявил о введении режима повышенной опасности из-за угрозы ударов дронов. Он обратился к местным жителям с призывом сохранять спокойствие и избегать открытых мест.

Спустя час стало известно, что в областном центре активирована система противовоздушной обороны. Очевидцы сообщили о серии взрывов в городе — от трех до семи громких хлопков, начиная с 00:50.

Цели атаки и масштабы ущерба

По данным Telegram-канала SHOT, атакой мог быть нацелен нефтеперерабатывающий завод в городе Ярцево. Однако один из дронов поразил многоэтажный жилой дом на улице Бородинской, что вызвало пожар, охвативший шесть этажей. В результате атаки в нескольких домах Смоленска отключились электричество и горячая вода.

Некоторые источники предполагают, что целью дронов также мог быть авиационный завод, находящийся в регионе.

Пострадавшие и последствия

По словам губернатора, пострадавших и погибших в результате происшествия нет. Однако обломки дронов повредили крыши некоторых зданий, а также выбили стекла в жилых домах. На месте работают оперативные службы, ликвидируя последствия происшествия.

Информация от Минобороны России о случившемся пока отсутствует.

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