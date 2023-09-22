Атака на штаб Черноморского флота в Крыму: что известно на данный момент

ВСУ ударила ракетой по штабу Черноморского флота в Севастополе. Информацию подтвердил губернатор столицы Крыма Михаил Развозжаев в своем телеграм-канале.

Он отметил, что осколок ракеты упал около театра Луначарского и попросил не подходить к обломкам и вызывать МЧС.

Очевидцы сообщают, что у штаба сейчас находится больше 10 машин скорой помощи. В результате удара возник пожар, который продолжается до сих пор.

Также по данным телеграм-канала «Крымский ветер», взрывы произошли в Бахчисарае и одноименном районе. Предположительно удар пришелся по военной части. Очевидцы сообщают о грибе дыма, который поднимается от воинской части.

Взрывы отмечены в Симферопольском, Первомайском и Красногвардейском районах Крыма.