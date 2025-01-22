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Атака БПЛА на РФ 21 января: удар по жилому дому, разрушения, погибшие

В ночь с 20 на 21 января Смоленская область ока...

dzen.ru

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В ночь с 20 на 21 января Смоленская область оказалась под угрозой атаки беспилотных летательных аппаратов, что привело к серьезным последствиям в самом городе.

Один из дронов попал в жилой дом, вызвав крупный пожар и повреждения инфраструктуры, сообщает NEWS.ru.

Угроза в регионе: действия властей

О введении режима повышенной готовности сообщил губернатор области Василий Анохин. Первое заявление появилось в 00:41, где жителей предупредили о потенциальной опасности и необходимости оставаться в помещениях:

«Уважаемые смоляне! В регионе зафиксирована угроза атаки дронов. При работе систем ПВО сохраняйте спокойствие и избегайте нахождения на открытом воздухе», — написал глава области.

Спустя час губернатор подтвердил, что в воздушном пространстве области были замечены беспилотники самолетного типа. Он заверил, что противовоздушная оборона активно работает для нейтрализации угрозы.

Мишени атак и повреждения

Целью атаки мог быть нефтеперерабатывающий завод в городе Ярцево. Также упоминалось, что под ударом мог оказаться авиационный завод в Смоленске. Для атаки, по предварительной информации, применялись дроны большой дальности моделей PD-2 и «Лютый».

Наибольший ущерб нанесен многоэтажному жилому дому на улице Бородинской, куда попал один из беспилотников. Огонь охватил шесть этажей здания, а в соседних домах отключились электричество и горячая вода.

Есть ли пострадавшие?

На место происшествия прибыли пожарные расчеты и бригады скорой помощи. Как заявил Василий Анохин, по предварительным данным пострадавших и погибших нет:

«Обломки дронов вызвали возгорание крыш и повреждение окон в нескольких домах. На местах работают экстренные службы», — сообщил губернатор в своем Telegram-канале.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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