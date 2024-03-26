Астрологический Новый год: специалист объяснил значение дня весеннего равноденствия

20 марта - День Весеннего равноденствия, который является началом нового астрологического года, представляет особую энергетику согласно словам астролога Галины Несмеловой, высказанным в интервью Тульской службе новостей.

В этот день Солнце переходит в нулевой градус Овна, что символизирует победу света над тьмой, равенство дня и ночи, и начало увеличения светового времени, где весна торжественно входит в свою силу.

По мнению астролога, все желающие и стремящиеся могут воспользоваться магическими свойствами этого уникального дня. С 20 марта по 20 апреля рекомендуется сосредоточить внимание на себе, на любви к самому себе. День равноденствия несет в себе энергию, стимулирующую самодостаточность, решительность в защите своих интересов, активность и стремление к быстрому исполнению желаний, при этом многие из них сбудутся.

Однако, Галина Несмелова предостерегает от ссор и сравнений с более успешными людьми в этот день. Советует жить в собственном ритме, и тогда возможности сами найдут путь к вам, вместо того чтобы стремиться к ним насильно.