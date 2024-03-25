Астрологический Новый год: эксперт разъяснил значение дня весеннего равноденствия

20 марта — день весеннего равноденствия, начало нового астрологического года. Астролог Галина Несмелова рассказывает о особенностях этого периода.



По ее словам, в этот день Солнце входит в нулевой градус Овна, что означает выравнивание дня и ночи. Это является символом победы света над тьмой, а также началом увеличения дневной продолжительности и вступлением в силу весны.



В день весеннего равноденствия астролог советует обратить особое внимание на себя и свою любовь к себе. Этот уникальный день обладает магическими свойствами, которыми могут воспользоваться все желающие и мечтающие.Кроме того, в этот период, с 20 марта по 20 апреля, важно проявлять самодостаточность, отстаивать свои позиции, проявлять активность и стремиться к быстрому исполнению мечт. Важно отметить, что в этот период множество желаний осуществляется!