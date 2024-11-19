Астролог Тамара Глоба озвучила точную дату конца СВО на Украине и победителя конфликта - такого исхода не ждал никто

События последних лет вызывают у многих людей тревогу и вопросы о будущем. Как будет развиваться ситуация в мире?

Завершатся ли текущие конфликты? На эти вопросы пытаются ответить известные предсказатели: астролог Тамара Глоба и победитель «Битвы экстрасенсов» Мохсен Норузи. Их прогнозы, основанные на звёздах и интуитивных прозрениях, расходятся, но оба заслуживают внимания.

Тамара Глоба: завершение конфликта и гармония в 2025 году

Известная российская астролог Тамара Глоба, чьи прогнозы часто поражают точностью, уверена, что специальная военная операция на Украине завершится к концу 2024 года. По её словам, в ближайшие месяцы конфликт достигнет своего максимального напряжения, но уже к новому году ситуация начнёт стабилизироваться.

Глоба также утверждает, что 2025 год станет временем восстановления и гармонии. Она видит этот период как начало нового этапа, который принесёт мир и сотрудничество между странами. Однако предупреждает: путь к этой гармонии будет нелёгким, и только преодолев кризисные моменты, мир сможет войти в более спокойное русло.

Мохсен Норузи: предостережение о «тёмном времени»

Совсем иной прогноз даёт экстрасенс Мохсен Норузи. По его словам, 2025 год принесёт множество испытаний, включая глобальные катастрофы, такие как пожары, засухи и неурожаи. Эти природные бедствия, по мнению экстрасенса, станут причиной голода и экономической нестабильности.

Норузи уверен, что Россия столкнётся с серьёзным кризисом, который потребует перестройки экономической системы. В то же время он связывает окончание спецоперации с приходом нового президента Украины, который сумеет наладить диалог с Российской Федерацией. Это событие, по словам Норузи, станет переломным моментом для всей Восточной Европы.

Сходства и различия в прогнозах

Оба предсказателя сходятся в одном: 2024 год станет ключевым для дальнейшего развития событий, а конфликт на Украине завершится. Однако их видение последствий существенно различается. Тамара Глоба предлагает позитивный сценарий с восстановлением мира, тогда как Мохсен Норузи предупреждает о возможных глобальных потрясениях, которые затронут не только Россию, но и весь мир.

Что это значит для нас?

Прогнозы астрологов и экстрасенсов часто вызывают споры, но они неизменно привлекают внимание людей, ищущих ответы в трудные времена. Их слова служат напоминанием о важности готовности к переменам и необходимости сохранять веру в лучшее, даже если впереди непростые времена.

