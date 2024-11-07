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Астролог Тамара Глоба назвала точную дату конца СВО на Украине и победителя конфликта - такого исхода не ждал никто

Российский астролог Тамара Глоба, известная сво...

eparhia-saratov.ru

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Российский астролог Тамара Глоба, известная своими точными прогнозами, представила свое видение развития событий на Украине.

По ее астрологическим расчетам, спецоперация завершится к концу 2024 года, после того как напряженность достигнет своего апогея. Она прогнозирует, что уже с 2025 года регион вступит в более стабильный и мирный период, что принесет долгожданное спокойствие.

Другой популярный предсказатель, победитель шоу «Битва экстрасенсов» Мохсен Норузи, предрекает более мрачный сценарий на 2025 год. Норузи ожидает «темные времена», когда природа может проявить себя катастрофическими засухами, пожарами и неурожаями, что усугубит экономическую ситуацию и вызовет кризис. По мнению экстрасенса, для России это станет испытанием, требующим реформ и перестройки экономической системы. Он также считает, что завершение конфликта возможно при новом руководстве Украины, которое будет настроено на диалог с Россией.

Эти прогнозы вызывают широкий интерес, так как астрологические предсказания часто отражают скрытые тенденции, которые могут повлиять на жизнь целых народов. Интерес к таким предсказаниям усиливается в условиях нестабильности и неопределенности, когда вопросы будущего становятся особенно актуальными.

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